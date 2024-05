El pasado fin de semana, el 11 de mayo tuvimos un gran festín en donde solo hizo falta una lluvia de hamburguesas. A lo largo del día probamos 30 propuestas de hamburguesas en formato slider. Durante el evento platicamos con el músico y locutor Marcello Lara, mejor conocido como Burgerman.

Leer más: Tres fermentos para incluir en tu cocina

¿Qué opinas de las hamburguesas veganas?

Hasta hace unos años me parecía un sandwichito de verduras. Pero a partir de todas estas iniciativas que tratan de reducir el consumo rampante de carne de res y el medio ambiente me he clavado más. Han salido opciones que son muy ricas, no es solo la tortita de garbanzo aplastada o el hongo a la plancha, Ya hay complejidad en las elaboraciones, estoy buscando que estén más presentes en el discurso de la onda hamburguesera. Ya es inevitable que estén en los menús.

¿A la plancha o al carbón?

A la plancha. Siento que el carbón le aporta un sabor específico y la plancha hace que el sabor sea carne nada más. Me gusta lo que implica las hamburguesas al carbón por lo que implica: convivencia y un tiempo al aire libre.

Leer más: 4 recetas para lograr la hamburguesa perfecta

Foto: Freepik

¿Con qué bebida acompañas a tu hamburguesa generalmente?

Mi maridaje perfecto es con un refreso de cola bien frío. A veces con un Dr. Pepper o una cerveza de raíz. Ya cuando estoy muy aventurado y muy tragón es una malteada de chocolate o vainill.a Yo no soy muy cervecero, pero sé que para los cerveceros lo ideal es una Pale Ale o una IPA por la acidez y cómo corta la grasa.

¿La hamburguesa mas rara que hayas probado?

Este año he probado muchas con salsas picantes, no son sabores invasivos, pero sacan de onda. La semana pasada probé una tradicional pero con salsa de habanero, no pica pero sí sorprende.

Leer más: Sigue esta receta de hamburguesas de pollo

¿Cómo te gustan las papas fritas?

Las clásicas french fries con sal. Me como la mitad de las papas antes de comer la hamburguesa y al final el resto. A veces las pongo dentro de la hamburguesa.

Foto: Edgar Silva Fuentes S. / EL UNIVERSAL

Con toda tu experiencia probando hamburguesas, ¿No se te antoja hacer un libro?

Todo esto del festival salió con la idea de hacer un libro. Yo soy fan de George Motz, se le conoce como el estudioso de las hamburguesas. Tiene un libro con todos los estilos de hamburguesas que hay en Estados Unidos, Él me inspira. Mi Instagram se alimenta de todas las hamburguesas que voy probando, tiene la intensión de convertirse en un libro. Tener fotos atractivas y un par de textos de la experiencia.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters