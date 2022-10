Bodegas Yllera, tradición familiar de los vinos de Valladolid

Visitamos la Provincia de Valladolid, España, para conocer el panorama vitivinícola de la región. En este viaje, conocimos a Carlos Yllera, uno de los hermanos que hoy forma parte de la generación a cargo de resguardar la tradición vinícola de la bodega familiar y esto fue lo que le preguntamos.

¿Cuándo comenzó tu historia con el vino?

CY: Toda la vida he estado rodeado de vino. Es algo familiar. Mi padre, cuando nosotros éramos pequeños, trabajaba en una empresa de vehículos, pero él decía que el tener todos los días en la oficina, a la misma hora, eso era la cárcel, así que comenzó con la producción de vino. Ahora, nosotros somos la sexta generación de viticultores bodegueros, pero la segunda de embotelladores.

¿Cuál ha sido el momento más difícil dentro de la historia de la Bodega Yllera?

CY: El incendio de 1998. Nuestra Bodega de Rueda se incendió, por suerte nadie salió lastimado, pero fue una pérdida muy grande. Yo tuve que entrar junto con las autoridades del peritaje y fue impresionante. En el área de almacenaje de las botellas, el fuego llegó a temperaturas tan altas, que podían verse en el suelo montículos de vidrio, pues estas se habían fundido.

¿Cómo se mantienen vigentes en el mundo del vino?

CY: Nuestra intención siempre es hacer innovaciones. En el año 2010, sacamos un producto a nivel nacional que se llama Yllera 5.5 Frizzante, que es un mosto parcialmente fermentado con 5.5 grados de alcohol con gas carbónico natural. Fuimos los primeros en España con este método y seguimos siendo líderes porque seguimos innovando y mejorando la forma de trabajo.

¿Cuál ha sido la evolución de los vinos de Grupo Yllera?

Hemos cambiado un poco el concepto. Desde que trabajamos con Jean-Claude Berrouet, famoso enólogo, el estilo de los vinos ha variado, de más potencia y estructura, hemos apostado a más elegancia y finura, así como longevidad.

Hemos aprendido que la barrica tiene que ayudar al vino, no ser protagonista, esa es nuestra filosofía, que respete lo que la uva, por sí sola, aporta al vino.

Fuera de España, ¿qué vinos te gustan?

Me encanta la uva Malbec, de Argentina. De Estados Unidos, lo que hacen con la Zinfandel. Vinos de hielo, Tokay y esa gama de vinos, me parecen fascinantes. Vinos austriacos y alemanes, los disfruto mucho y el Champagne, me encanta.

Además de la tradición, la familia Yllera ha creado algunas de las marcas de vinos de mejor calidad de la región, por ello, si tienes oportunidad, prueba alguno de sus vinos y saborea más de 70 años de experiencia en el mundo vitivinícola.

