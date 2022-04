Cocinar arroz no siempre es tarea sencilla, porque puede ser que quede duro o batido, que quede descolorido o desabrido. Entonces podrías estar cometiendo estos 8 errores y tal vez no te has dado cuenta.

El arroz es uno de los alimentos básicos en la cocina mexicana, esto debido a su versatilidad. Existen distintas maneras de prepararlo: cocido, frito, al horno o en caldo, y en conjunto con verduras o proteína animal te darán un plato fuerte.

En la cocina mexicana, el arroz tiene distintas preparaciones que pueden ser dulces o saladas y no es para menos, pues este cereal tiene un alto valor nutricional porque aporta vitamina D, B3, B1, hierro y calcio, de acuerdo con un artículo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

(Foto: Pixabay)



Ya no sufras, cocina bien el arroz

Cada quien tiene una manera de cocinar arroz, ya seas aprendiz o experto no está de más prestar atención en la cocina para remediar esos errores que hacen que no te luzcas en tus platillos y en Menú te contamos cuáles son.

1. No enjuagar bien el arroz. Quizá este es el paso más tedioso de preparar arroz, pero es el primero y el más necesario para que te quede bien cocido.

Lavar el arroz ayudará a quitar el almidón y a disminuir las probabilidades de que adquiera una consistencia pegajosa.

Para el arroz de sushi, por ejemplo, necesitas hacer enjuagues hasta que notes que el agua deja de salir blanca, pero si se trata de un arroz a la paella, no es necesario lavar de más. Todo dependerá del tipo y el platillo que quieras.

2. No medir bien el tiempo de cocción el arroz. No todos los tipos se cocinan en el mismo tiempo, por eso debes tener en cuenta que son distintas las recomendaciones de cocción para el arroz blanco, integral, vaporizado, etcétera.

Para que lo tengas como referencia, la marca SOS señala que el arroz blanco se cocina alrededor de 15 minutos, y necesitará otros 5 para dejarlo en reposo, mientras que el arroz integral te tomará al menos 20.

(Foto: Pexels)

3. No agregar el agua necesaria al arroz. Si agregas mucha agua quedará sin sabor y con consistencia blanda, pero no poner la suficiente ocasionará que se pegue y quede duro.

La regla dice que por 1 taza de arroz debes usar 2 de agua; sin embargo, esto no siempre aplica pues dependerá del tipo de platillo que te interesa preparar. En el mejor de los casos, las marcas colocan sugerencias de preparación al reverso de los empaques que te servirán como guía.

Leer también: El Pastor del Rica: dónde está la taquería del Canelo Álvarez

4. Mover el arroz. Revolver, batir o intentar mezclar el arroz en la cazuela solo ocasionará que los granos se quiebren y adquiera una apariencia batida. Lo ideal es dejar que se cueza solo.

No obstante, y como tip, si preparas arroz seco no es necesario colocar tapa, por el contrario, el arroz blanco si necesitará cocinarse tapado para aprovechar el vapor del agua.

(Foto: Pixabay)

5. Utilizar ollas delgadas. Aunque no lo creas, el tipo de olla en la que cocinas tu arroz se puede convertir en un error que cometes al preparar este alimento.

No se mueve ni se bate, pero sí se puede quemar. Para solucionar este problema, utiliza ollas gruesas que permitan que la base se caliente solo lo necesario para no traspasar y quemar tu arroz.

6. Cocinar el arroz con temperatura alta. Antes de cocinar arroz debes saber que lleva su tiempo, no es un alimento apto para esos días en que tienes prisa y pensar en subir la temperatura para que se cueza más rápido no te traerá grandes resultados.

El secreto para preparar un buen arroz es la paciencia y cocinarlo a fuego bajo, de esta manera evitarás que se te queme.

7. No dejar reposar el arroz. Si ya cocinaste tu arroz deberás esperar y darle un tiempo de reposo, no se puede servir o manipular inmediatamente.

El tiempo de reposo es obligatorio para mejorar su textura y permitir que tome el sabor de las especias que le agregues.

(Foto: Pixabay)

8. Añadir caldo frío. Hay recetas donde es necesario agregar caldo de res o pollo a tu arroz para darle sabor, en estos casos, se debe agregar caliente y al final del tiempo de la cocción.

No te preocupes si cometes estos errores, ya sabes cómo puedes hacer para remediarlos y convertirte en un experto al momento de cocinar arroz.

Leer también: Disminuye tus niveles de colesterol con pescado de temporada