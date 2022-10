Un símbolo de la lucha contra el cáncer de mama

Concebir el agua como elemento de vida es una pieza fundamental en los retratos de mujeres sobrevivientes o en lucha contra el cáncer de mama, refiere el fotoperiodista Demian Chávez.

Con este concepto y con la premisa de concientizar a la población de la detección oportuna de esta enfermedad, es que surge la cuarta exposición que el fotógrafo realiza de la mano de la asociación de Mujeres Unidas Contra el Cáncer de Mama (Muccam).

“Entonces para esta colección, decidí que un acto gozoso era el acto de bañarse, era un acto de renacer, haciendo esta analogía del agua como elemento de vida, entonces decidí que podría hacer una colección donde las mujeres pudieran estar gozando del agua, como esta venus de Botticelli”. Así, comparte, renacer en el agua se convirtió en el punto medular de la cuarta edición.

Desde el inicio de este proyecto, recuerda, las primeras colecciones se pensaron con el propósito de plasmar imágenes que propiciarán un impacto visual y desde ahí emitir un mensaje de concientización.

De esta manera se refleja a las participantes como símbolos de la lucha contra el cáncer; aunado a ser una forma de retratar su experiencia como pacientes.

“El proyecto está pensado para concientizar, desde la primera colección se ha pensado que las fotos sean impactantes para que ellas mismas se conviertan en símbolos de la lucha contra el cáncer de mama. Y sean también referentes de lo que no quiero que me pase, entonces es un ejercicio muy interesante de que ellas concienticen a través de su experiencia”.

El mensaje es claro: aumentar la conciencia sobre la detección oportunidad, pero -también- brindar un homenaje a las mujeres sobrevivientes y a las que siguen en la lucha.

“Lo que se refleja en las imágenes es el acto de sobrevivir a una problemática que es de salud pública, pero que también homenajea a las mujeres que incluso no tienen senos, a propósito de que se les han retirado por el cáncer de mama. Y el hecho de que no tengan senos no quiere decir que no gocen la vida y que las hace diferentes, al contrario, son supervivientes, en ese sentido la colección de este año hace un homenaje a la vida y vida en la que no necesitas una mama para ser mujer”, comparte Chávez.

Cuando comenzó a diseñar la idea de esta cuarta muestra, se planteó el objetivo de atenuar los símbolos de la lucha contra el cáncer de mama. Entonces, el propósito se convirtió en reflejar un acto de vida, por medio de la batalla que día con día dan las personas con un diagnóstico de cáncer.

“Específicamente para esta colección yo lo que quería eran fotos menos dramáticas, en el sentido de dolorosas, que pudieran ser como en otras colecciones, si bien se convierten en iconos o en símbolos de la lucha en contra del cáncer, en esta ocasión yo quería celebrar un acto gozoso, un acto de vida, que es regresar de un proceso complicado que es el cáncer de mama”.

De esta manera es como planteó el concepto de la exposición a las integrantes de Muccam, tras proponer que en esta ocasión el levantamiento de imágenes se diera fuera del estudio fotográfico, para entonces trasladar la esencia del proyecto a un íntimo hotel boutique de la capital del estado.

Al interior de Muccam se lanzó una convocatoria para reunir a las 25 mujeres que participan en esta muestra conmemorativa del Día internacional de la lucha contra el cáncer de mama (19 de octubre). Esta ocasión requirió de dos sesiones fotográficas largas, de alrededor de seis horas por día.

“Se hizo la convocatoria para quienes desearan aparecer en esta colección de este año y se buscó un espacio privado que en este caso fue un hotel, para hacer las fotografías y se agendaron dos días de trabajo”.

La iniciativa continuó con el proceso de postproducción y edición, para finalmente contar con el material completo e iniciar la curaduría, seleccionar las piezas que engalanarán La Alameda Hidalgo, en la capital de Querétaro.

Este año, las cuatro colecciones serán expuestas de manera simultánea, además de La Alameda, las piezas podrán apreciarse en el Centro de Atención Municipal (CAM) de Candiles, en Corregidora, así como en el centro cultural de Hércules, en la ciudad de Querétaro.

Tras cuatro ediciones de la muestra fotográfica, participar como autor ha dejado una gran satisfacción a Demian, al ser parte de una iniciativa que conjuga la posibilidad de concientizar a la población sobre la detección temprana del cáncer de mama con la fotografía.

“Involucrarte en un proyecto con personas que han tenido cáncer, los procesos de su tratamiento y de su sobrevivencia, (…) creo que como autor cumples con una semilla para la sociedad, de concientizar sobre esta problemática, pero también como ciudadano funcionas como vehículo para llamar la atención, que las mujeres, y también los hombres, se involucren en el conocimiento de ese padecimiento y que además fomentes el acto de la detección temprana, creo que me siento satisfecho de las bondades de la fotografía, posibilita comunicar para concientizar”

