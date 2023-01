“Yo dije, hasta aquí me quedé, pensé que me iban a matar”, cuenta periodista secuestrado en Guerrero

Chilpancingo.- El periodista guerrerense Jesús Pintor Alegre, quien fue liberado ayer del cautiverio en el que estuvo durante 15 días a manos de un grupo criminal, reconoce que hubo un momento en el que pensó que moriría.

"Este fue un golpe psicológico que nunca se me va a quitar", contó a EL UNIVERSAL, a unas horas de haber sido liberado.

Relató que el 27 de diciembre del 2022, alrededor de la 10:20 de la mañana en el zócalo de Ciudad Altamirano, en la Tierra Caliente, fue privado de la libertad.



Periodista pasó 15 días con los ojos vendados

Pasó 15 días vendado de los ojos, esposado de las manos, casi siempre acostado en la batea de una camioneta, sólo con permiso para pararse a comer y para ir al baño. Sometido a los golpes, a los maltratos y al frío del lugar donde estuvo.

"La orden era que yo estuviera acostado en la batea, sin poder pararme. Así fueron los 15 días, me daban de comer dos veces al día, que era cuando también me permitían levantarme en 45 grados y volverme a acostar. Me daban agua del río. Siempre estuve esposado, las tenía por delante. Ahí dormía, sentí el frío, porque los primeros días no me daban sábanas", dijo.

Después de que lo secuestrado, los criminales lo interrogaron: “que sí yo era de los administradores de la página de noticias Escenario Calentano. Obviamente les dije que no".

"El día de ayer (miércoles), en el lenguaje de los pistoleros, me dijeron que 'estaba en proceso de ser perdonado', me pusieron las esposa por atrás, luego arrancó la camioneta y no recuerdo cuánto tiempo viajamos. Cuando paró yo dije hasta aquí me quedé, pensé que me iban a matar”.

No lo mataron, finalmente lo liberaron junto con Fernando Moreno Villegas, a quien se señala como uno de los administradores de la página de noticias Escenario Calentano.

Sobre Alan García Aguilar, quien se señala como el fundador de la página que se publica en Facebook, aún se desconoce su paradero.



afcl