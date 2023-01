“¡Ya llegué!”; cantan victoria migrantes

Tijuana.— Javier, un venezolano que llegó hace cinco meses a Tijuana, espera —junto a unos amigos— sentado en la banqueta afuera del albergue donde vive. Uno de ellos carga un celular que ponen en altavoz para escuchar un mensaje que recién recibieron: “¡Ya llegué, ya llegué!”; todos celebran con grititos de alegría y se abrazan.

El mensaje que desató la alegría colectiva es de una de las primeras migrantes que el miércoles cruzó a Estados Unidos tras acudir a su cita para la excepción del Título 42, mediante el uso de la aplicación móvil CBP One, el nuevo mecanismo para migrantes que aprobó el gobierno estadounidense y que entró en vigor el 12 de enero pasado.

Javier llegó solo a Tijuana en octubre de 2022. Sin familia ni conocidos, desde esa fecha duerme en la Unidad Deportiva Reforma, que fue habilitada como albergue temporal para migrantes y que actualmente da refugio a casi 400 personas.

En aquel entonces las puertas estaban cerradas para los migrantes de su país y también para centroamericanos. Muchos como él se quedaron atrapados en territorio mexicano cuando Venezuela fue incluida en el programa Título 42, una medida sanitaria que le permite a Estados Unidos retornar a solicitantes de asilo sin procesar su petición.

“Es que no me la creo, de verdad, uno ya no sabe, pero mire. ¡Qué bonito, ella ya pasó!”, dice Javier tras escuchar el mensaje de su paisana, una joven que recién cruzó a su cita desde Tamaulipas, “¿Y si yo también paso?”, comenta esperanzado.

En Tijuana, Jefferson Sosa fue uno de los primeros migrantes que cruzó tras aplicar para la cita de excepción del Título 42 mediante la aplicación móvil. A primera hora del miércoles llegó a la garita El Chaparral para ingresar a territorio estadounidense.

El director de Atención al Migrante en Tijuana, Enrique Lucero, explicó que desde que la aplicación fue activada prácticamente se agotaron las citas que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) entregó, debido al interés de las familias migrantes para cruzar la frontera; sin embargo, aquellos que no alcanzaron citas todavía pueden hacerlo.

“La instrucción es que todos los días revisen la aplicación porque, aun cuando se hayan agotado las citas, puede que haya cancelaciones o que el personal de CBP pueda recibir más gente y abran espacios para más citas. Mucha gente aún no se la cree que esto está pasando y que ya podrán cruzar”, expuso.

Desde el 12 de enero entró en operaciones CBP One, una aplicación que permite a los migrantes solicitantes de asilo registrarse para la excepción del Título 42. De esta manera pueden tener la oportunidad de ingresar a Estados Unidos y obtener un permiso de trabajo temporal de dos años.

Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba son algunos de los países cuyos ciudadanos tienen la frontera cerrada para solicitar asilo, pero que podrían ingresar bajo esta nueva dinámica. Organizaciones civiles como Al Otro Lado implementaron jornadas informativas con la comunidad haitiana para difundir en su idioma, creole, este nuevo proceso.

Giovanni es otro de los migrantes venezolanos que llegó a Tijuana y espera la fecha de su cita. Aún no cree que el esfuerzo de los últimos meses por fin vaya a terminar bien.

“Imagínese que ya me quedaban poquitas esperanzas, porque la esperanza es lo único que nos queda a veces, y ver que ya están cruzando... y pues no me la creo. Estoy que ya quiero ir corriendo, pero ya falta poco. Esto, para mí y mi familia, es una nueva oportunidad”, dice.