La Paz, 23 de mayo.- El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, estalló contra profesores que se manifestaban por mejores condiciones salariales en el municipio norteño de Loreto, y a quienes amagó con descuentos si no regresan a las aulas, pues cumplieron un mes de paro laboral.

El mandatario y líderes sindicales firmaron ayer una minuta de acuerdos para levantar el paro laboral que mantuvieron por un mes exigiendo el pago de quinquenios pendientes al menos de este año, regularización de plazas y mejores condiciones laborales; no obstante, algunos profesores en todo el estado se han manifestado inconformes con la resolución. Fue el caso de profesores del municipio turístico de Loreto.

Allí, más de una decena de profesores lo increpó para exponer sus inconformidades, incluso con su dirigencia sindical; en tanto, el mandatario pidió que confiaran en él, y fue cuando los profesores abiertamente lo rechazaron, pues en el conflicto en diversas ocasiones acusaron amagos de su parte. A partir de allí fue evidente su molestia.

- “Si no confían en mí…”, dijo el mandatario.

- “Noooo, profe. Ni en el Sindicato”, lo interrumpieron.

- “Lamento mucho. No, no, a ver, compañero. El lunes si no regresan a clases, ustedes saben que los padres de familia…”, insistió el mandatario, cuando fue interrumpido por otros padres que gritaron que contaban con el apoyo de padres de familia en las movilizaciones que han realizado desde hace un mes.

- “Los padres nos apoyan”, lanzó un docente.

- “A ver, que los apoyen cuando les llegue el descuento”, reviró el gobernador.

- “Ahhhh, uhhhh guauuu, ¿Lo grabaron?”, se escucha decir a una maestra.

- “A ver, de una vez. Yo no voy a aplicar la ley a medias, como dicen”, insistió el gobernador, mientras era interrumpido por los docentes.

- “¿Va a ser el primer gobernador que nos descuente a la base magisterial?”, preguntó un docente.

- “Va a ser el primer sector que no entienda la propuesta del gobierno”, contestó Castro Cosío.

- "Sí la entendemos, pero no la aceptamos", respondieron.

- “¿Qué hacemos entonces? Valórenlo ustedes, yo les digo, no se molesten ni empiecen a decir … (inaudible) ni empiecen a decir que represor. Yo lo digo públicamente, yo voy a aplicar la ley”, enfatizó el mandatario.

Los hechos quedaron grabados en un video que circula en redes sociales y que ha generado cientos de reacciones y comentarios. Al gobernador le han llovido quejas, sobre todo de quienes advierten una estrategia equivocada para encarar las manifestaciones. Algunos padres de familia también han manifestado su rechazo ante lo prolongado del paro laboral.

Esta no es la primera vez en que Castro Cosío es captado molesto y confrontándose con diversos sectores. Ha ocurrido con transportistas, ejidatarios, empresarios, con familiares de víctimas, incluso con mujeres.

Suma dos quejas ante Comisión de Derechos Humanos

El mandatario suma dos quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violencia simbólica y verbal, que fueron interpuestas, por una educadora y por una líder transportista.

Las movilizaciones magisteriales y el paro de docentes y trabajadores de la educación en BCS iniciaron hace un mes y una semana. Ayer se firmó una minuta de acuerdo con líderes del SNTE y representaciones de otras corrientes y grupos magisteriales, donde se aceptaba el pago del 65 por ciento de los quinquenios correspondiente a este año pendiente; pero es una prestación que no se ha pagado en 20 años.

Ante ello, algunos profesores no estuvieron de acuerdo en la minuta, ven irregularidades en los compromisos de pago y por ello están valorando seguir en paro laboral.

Según las autoridades, la mayoría estuvo de acuerdo y han comenzado a volver a las aulas a partir de este miércoles, con la finalidad de no perder el ciclo escolar.









afcl/LL