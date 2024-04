Chilpancingo.- Un juez federal vinculó a proceso a David Ramírez García, el policía estatal que presuntamente asesinó al normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta.

El director del Centro de Defensa de Derechos de la Víctimas de la Violencia Minerva Bello, el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio informó que Ramírez García fue vinculado por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Velázquez Florencio explicó que el juez tomó como principal prueba el video donde se ve cómo los tres policías estatales disparan contra la camioneta donde viajaba Yanqui Kothan y otros dos normalistas.

El sacerdote afirmó que con el video se derrumbó la versión de que los normalistas habían disparado primero porque, dijo, en las imágenes se muestra que los disparos sólo son de fuera hacia dentro de la camioneta.

Fiscalía, paralizada y sin quien la encabece

“El juez determinó que ninguna de las pruebas periciales que incriminaban tanto a Osiel como a Yanki especialmente la prueba de pólvora son determinantes, ya que el propio perito que realizó esas pruebas está viciado, sus propios testimonios en otro tipo de pruebas que realizaron sobre todo los hallazgos que posteriormente empezó la policía a manifestar que había armas que había drogas y que la Fiscalía de una u otra manera quiso validar con esos peritajes esa versión”, comentó el sacerdote.

La madre del normalista, Lilia Vianey Gómez, puso en duda la identidad del policía estatal, pues afirmó que no corresponde la personas presentada con la fotografía que se difundió del agente.

El sacerdote explicó que solicitaron ante el Ministerio Público que se realicen estudios antropomórficos para determinar plenamente si el detenido es el policía que disparó contra Yanqui Kothan.

¿Qué le ocurrió al normalista Yanqui Kothan?

La noche del 7 de marzo, sobre el antiguo libramiento, en la salida a Tixtla, en Chilpancingo, tres policías de Guerrero del grupo táctico Centauro dispararon contra tres normalistas que se habían parado a comprar en una tienda.

Uno de los disparos dio en la cabeza a Yanqui Kothan y los otros dos normalistas fueron detenidos.

Tres horas después del asesinato, el entonces secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros y el secretario de Seguridad Pública, el general brigadier, Rolando Solano Rivera, dieron la primera versión. Dijeron que Yanqui Khotan iba drogado, que los estudiantes habían sido los primeros en disparar.

Además, los ex funcionarios, avalaron que los agentes hayan alternado la escena del crimen: movieron la camioneta donde viajaban los normalistas sin que hubieran realizado el peritaje.

Esa misma noche del crimen, los tres agentes fueron a declarar ante el Ministerio Público. Sin embargo no fueron detenidos: la Fiscalía General del Estado no solicitó la prisión preventiva y quedaron en libertad. No obstante, la Secretaría de Seguridad Pública los puso en “resguardo administrativo”. Al tercer día, Ramírez García, quien presuntamente disparó a Yanqui Kothan se “fugó”.

Ramírez García fue detenido el 10 de abril en Acapulco. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó en su conferencia matutina, que el agente fue detenido en un rancho cercano a Acapulco donde era protegido.

