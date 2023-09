Con una inversión en infraestructura de 12 mil millones de pesos, un nutrido paquete de programas sociales, una cifra histórica en inversión extranjera con 4 mil millones de dólares y el reto de consolidar una tercera armadora, Ricardo Gallardo Cardona (PVEM), llega a su segundo año de ejercicio legal al frente del gobierno de San Luis Potosí.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el jefe del Ejecutivo estatal comparte la “nueva era” que se vive en San Luis Potosí, esa que incluso potosinos que actualmente radican en Estados Unidos reconocen: “Estamos hablando de más de 600 mil potosinos que están fuera de nuestro estado, la cuarta parte está fuera”, señaló el gobernador.

El mandatario habla sobre el “cariño” que tiene por Claudia Sheinbaum, candidata por Morena a la presidencia, con quien ha hablado del respaldo que se le brindará en el proceso electoral y no descartó la posibilidad de sumarse a su gabinete una vez que concluya su mandato.

¿Qué diferencias encuentra con el SLP de hace dos años, al de hoy, cuál es el balance?

—Empezamos a hacer una reconstrucción del estado con dinero que siempre ha existido, eliminamos más de mil trabajadores que no estaban haciendo nada, en casa de gobierno 115 personas con sueldos de 40 mil pesos entre masajeadores, maquillistas, cocineros, maestros de natación, eso nos ayudó a que pudiéramos acceder a más recursos y que el estado logrará hacer una bolsa para obra pública.

Hoy tenemos 12 mil millones invertidos en dos años, equivalente a lo que invirtieron los mandatarios en los últimos dos sexenios. El balance en el estado lo voy a resumir en una sola palabra y es trabajo, todos los días estar trabajando entre 16 a 18 horas para San Luis Potosí.

El estado logró una inversión extranjera histórica ¿cuál ha sido la clave?

—Nos propusimos invertir más de 2 mil millones para la zona industrial, la primera etapa de la Red Metro con 20 unidades a trabajar, una inversión de 400 millones para acortar la vía alterna y construir un puente; eso ha referido a que San Luis Potosí sea uno de los cinco estados con mayor inversión extranjera. Solamente en San Luis y Nuevo León logramos tener 73% de ingresos extranjeros en el país; haber logrado más de 4 mil millones de dólares de inversión en un sólo año eso algo sin precedentes, es un récord histórico con BMW, Daikin y otras tres plantas.

¿Va San Luis Potosí por una tercera armadora?

—Sí, la verdad es que es algo que no queremos todavía tocar, no hemos hablado de nombres para no entorpecer las negociaciones, la estamos peleando con otro país. Gran tema es con el gobierno federal, muchos son incentivos federales, los que tiene el estado ya los dio, las facilidades de terrenos también ya la dimos. Creemos que para el siguiente año podríamos tener algo más concreto.

¿Cómo se abordará el reto de la seguridad?

—Viene una gran inversión que estamos haciendo multianual, se va a terminar de digitalizar todo el estado de San Luis Potosí con tecnología de primer nivel, los arcos de seguridad que vamos a tener en todas las carreteras son 32, van a conformar un anillo en todas las entradas y salidas de San Luis Potosí, más de 2 mil cámaras que van a entrar en operaciones con los enlaces con el nuevo C4, con esto vamos a generar un avance tecnológico en el tema de seguridad.

La carretera 57 sigue siendo un reto en materia de seguridad, se creó la división de caminos, pero la Federación no autorizó el patrullaje en carreteras federales, ¿esto ha limitado la operatividad?

—Hoy, las patrullas que metimos de caminos están en todas las carreteras estatales, no es que estén cubriendo brechas, tenemos grandes carreteras estatales que no se estaban cubriendo, como la 57, en el entronque de Cerritos a Rioverde, es una ruta muy transitada; la carretera hasta Ébano, Valles-Tamazunchale; la carretera de Ahualulco hasta Charcas, ya están todas cubiertas. Teníamos como estado muchas deficiencias y no es posible que nos estemos peleando con la Federación por patrullar la 57 que es de ellos cuando las nuestras no estaban cubiertas.

¿Cuál es la agenda verde que se está trabajando al ser el único estado en el país, gobernado por el PVEM?

—Hemos llevado una agenda permanente en el cuidado animal, vamos a arrancar el refugio más grande del centro del país para animales con clínicas totalmente gratuitas para las mascotas; tenemos la reforestación de la de la Sierra de San Miguelito y de los parques Tangamanga con más de 2 millones de árboles. Planteamos un proyecto con Alemania que son los primeros que van a empezar con la implementación de paneles solares en la zona industrial para poder lograr que las plantas en la zona industrial en 2025 ya sean autosuficientes.

¿Ha hablado con Claudia Sheinbaum sobre lo que viene, lo ha invitado a formar parte de su campaña o de su equipo de gobierno?

—Ya lo he platicado con ella, no ha hecho la invitación, he platicado varias cosas con ella. Le haremos seis proyectos magnos en San Luis que se le van a entregar para que en estos tres años que nos tocaría estar con ella se puedan llevar a cabo, después Dios dirá cuando terminemos en 2027, si me voy a su gabinete, si me quedo, si me voy a mi casa, sería hasta concluir. Ella sabe que cuenta con todo nuestro cariño, nuestro respaldo y todo lo que ella pida, le vamos a dar.

¿Ve la posibilidad de que Xóchitl Gálvez venza a Claudia?

—En las elecciones la gente tiene que decidir qué es lo que quiere, el pueblo es quien quita y quien pone. Con quien gane nosotros vamos a trabajar, a final de cuentas siempre hemos sido muy institucionales, pero hoy mi cariño está en otro lado y trabajaré donde está mi cariño.

Su homólogo Samuel García Sepúlveda también ha sido señalado como posible presidenciable ¿es tiempo de un cambio generacional?

—Yo creo que ya hay que quitar ese tabú de que necesitas edad para tener experiencia, yo tengo chavos muy jóvenes que me dan el ancho igual que los de 50.