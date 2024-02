Oaxaca de Juárez.- Un niño de 9 años originario de Arroyo Cruz, comunidad de San Pedro Pochutla en la región Costa, fue atacado por tres perros que le causaron graves heridas en el rostro y otras partes del cuerpo luego de que los dueños de los animales los dejaron sueltos pese a no encontrarse en su domicilio, mismo al que los pobladores acuden a solicitar el servicio de compra de agua potable, confirmaron autoridades municipales a EL UNIVERSAL.

Lo hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando el pequeño fue al domicilio de los dueños a solicitar el servicio de agua y fue atacado por los tres canes propiedad de un extranjero casado con una mujer local y quien está avecindado en Pochutla desde hace varios años.

Tras la agresión, las autoridades reportaron al 911 y el menor de edad fue llevado al hospital de Pochutla para ser estabilizado, pero ante su gravedad tuvo que ser trasladado por la ambulancia municipal al Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”, en la ciudad de Oaxaca y finalmente vía aérea a la Ciudad de México, donde este domingo fue intervenido quirúrgicamente.

De acuerdo con José Castro, jurídico del ayuntamiento de Pochutla, aunque en redes sociales se ha difundido que el extranjero se dio a la fuga, esto es falso y por el contrario asegura que está en disposición de responder por las heridas del niño a través de un proceso de conciliación y reparación del daño. Además, informa que el hombre ya sacrificó a los tres canes.

“No es cierto que se haya fugado, no estaba en su casa. Al regresar y ver la dimensión de la tragedia, en ese momento los perros fueron sacrificados por el mismo propietario y enterrados en su patio. Me informaron las autoridades de Arroyo Cruz que los dueños querían hacerse responsables, por lo que hablé con la madre del niño para informarle e ir construyendo un convenio de reparación del daño en el municipio”, explica en entrevista.

El funcionario municipal indica que como resultado del ataque el pequeño presenta afectaciones en un ojo y una oreja, y actualmente se encuentra hospitalizado en el Instituto Nacional de Pediatría en la capital del país, a donde fue trasladado en un helicóptero del gobierno de Oaxaca tras la intervención de Saymi Pineda Velasco, expresidente municipal de Pochutla y actual titular de la Secretaría de Turismo estatal. Ahí es atendido por tres especialistas y este domingo entró quirófano.

También detalló que actualmente el niño está estable, pero que tendrá que someterse a un largo proceso de reconstrucción facial tras las heridas.

Además, afirma que por la magnitud de las heridas, se presentaron denuncias por el delito de lesiones culposas, “pues no lo mandaron a atacar”, y que aun cuando el Ministerio Público actúa de oficio, lo que procede es un convenio de reparación del daño entre las partes, cuya versión inicial será firmada el día de mañana por una tía del menor, ya que la madre está con el pequeño en CDMX y el padre trabaja en Estados Unidos.

“El niño se encuentra estable, afortunadamente ya paró la hemorragia. Tiene lesiones en el ojo y las orejas pero al parecer ya esta fuera de peligro, pero va a ser un proceso largo de reconstrucción del rostro”.

José Castro insistió en no estigmatizar a la raza de los perros, los tres eran pitbull, pues recordó que hay muchos de ellos que no son agresivos y que la responsabilidad siempre es completamente de los dueños quienes no se ocupan de su socialización o que si saben que son agresivos y los dejan sueltos, como en este caso.

Ante ello adelantó que el ayuntamiento ya alista un programa para prevenir situaciones de este tipo, a través de las denuncias de vecinos sobre perros agresivos o peligrosos, mismas que serán verificadas por las autoridades municipales para retirar a los canes y posteriormente “se les aplique la eutanasia de forma humanitaria” en coordinación con una asociación que trabaja a favor de los derechos de los animales.

“Es falta de responsabilidad educativa de los dueños, porque el perro no es consciente, no fueron conscientes de que era un menor de edad y que lo podían matar. Ellos actúan por instinto y ¿quién es el responsable?, los dueños y nosotros nos vamos sobre ellos, es su responsabilidad saber cómo educar a su perro o al menos tomar sus precauciones”, dice con firmeza.

