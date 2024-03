Ciudad Juárez.- Durante la madrugada de este martes, se llevó a cabo el traslado de 209 Personas Privadas de su Libertad (PPL) de cárceles del estado de Chihuahua a penales federales de alta seguridad.

Durante esta mañana, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, confirmó que fue la madrugada de hoy, cuando se llevó a cabo el movimiento de los reos que, dada la naturaleza de los hechos delictivos que cometieron, son considerados de alta peligrosidad, por lo que fueron trasladados a penales con más seguridad que los de Chihuahua.

En el operativo de traslado se coordinaron la Secretaría de Gobernación, encargada del Sistema Penitenciario Federal, y con la participación activa de la Guardia Nacional, la Sedena, Fiscalía General del Estado y las diversas áreas de la Secretaría de Seguridad Pública.

Trasladaron a más de 200 reos de alto riesgo de cárceles de Chihuahua a penales federales. Foto: Especial

Las personas trasladadas, fueron 117 del Cereso Estatal No. 1, ubicado en Aquiles Serdán; del Cereso Estatal No. 3, ubicado en Ciudad Juárez, fueron trasladados 82 personas, y del Cereso Estatal No. 2, ubicado en la ciudad de Chihuahua, se trasladó a 10 PPL.

Dentro de los principales delitos cometidos por los PPL que fueron trasladados, se encuentran el homicidio, fraude, delitos contra la salud, posesión de armamentos y cartuchos, robo agravado, evasión, desaparición forzada de personas, secuestro, tráfico de indocumentados, extorsión, delitos sexuales, entre otros.

Estas personas fueron trasladadas a los los centros federales de: Altiplano, en el Estado de México; Nor Poniente en Sinaloa; Sonora; Guanajuato; Durango y Michoacán.

