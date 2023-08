Monterrey.- Si bien expresaron que serán las investigaciones de la Fiscalía las que determinen si se trata de un crimen político la ejecución del director jurídico del Congreso Local, Ricardo Flores Suárez, las bancadas mayoritarias del PAN y el PRI culparon al gobernador Samuel García Sepúlveda por la escalada de violencia que culminó con el asesinato del también exdiputado federal panista.

En un posicionamiento que leyó el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente Flores, acompañado por legisladores del blanquiazul y del tricolor, además de los dirigentes estatales de ambos partidos, Hernán Salinas y José Luis Garza Ochoa, respectivamente, se asentó: “desde aquí culpamos al gobernador (Samuel García) por la escalada de violencia que se vive en Nuevo León, por la violencia política, por la violencia física porque él lo ha manifestado en varias ocasiones: ellos son mis peores enemigos”.

Carlos de la Fuente expresó que hace más de un año el gobernador Samuel García inició una embestida contra quienes simplemente tienen una visión diferente de la suya. “Todo empezó cuando la oposición nos negamos a un aumento desmedido a la tarifa de agua, a la nueva tarifa de saneamiento, al aumento del metro y al aumento del transporte”.

A partir de ahí, dijo De la Fuente, “comenzamos a tener presiones primero vía mensajes de texto donde ofrecían dinero a quienes decidieran dejar el partido y brincar a MC; al ver que no cedimos a esas demandas y que la mayoría no nos vendimos, comenzaron las amenazas diarias, constantes a través de su jefe de la oficina Miguel Flores y otros operadores cercanos al gobernador”, e incluso del mismo Samuel García en forma directa hacia algunos de ellos.

“Todos los que estamos aquí tenemos mensajes amenazantes que nos advertían que deberíamos alinearnos al gobernador Samuel García” y después comenzó el acoso vía la Secretaría del Trabajo, a negocios personales y familiares, clausurando y obstaculizando la operación de los mismos sin razón alguna, a lo cual se sumaron acciones similares por las secretarías del Medio Ambiente, de Salud y por el SAT de la Tesorería Estatal.

“Paralelamente comenzó una campaña de desprestigio en páginas de periódicos que se circularon masivamente en la zona metropolitana de Monterrey, financiado esto por un desvío de recursos que se hizo de empresas factureras ligadas al director de Comunicación Social, Glen Villarreal, ataques además reforzados por prensa y agencias de comunicación de Jalisco que operan con millones de pesos de contratos del gobierno de Nuevo León”, señaló el panista.

Asimismo, afirmó que hace unos días sin garantía de audiencia y sin razón se bloquearon cuentas bancarias de actores políticos contrarios al gobernador, a petición del SAT de Nuevo León. “Estamos ante una persecución y extorsión política inédita” expuso el legislador.

Además, denunció, durante este tiempo “se detectaron diferentes dispositivos de seguimiento y espionaje que tenemos conocimiento operan para el gobernador los señores Juan Francisco Vidaurri Esquivel y José Reynaldo Zavala Montoya, quienes realizan espionaje en contra de toda la clase política que no piensa igual” que García Sepúlveda.

“Han llegado al extremo de enviar droga por paquetería a mi nombre desde la Ciudad de México, con destinatario de otro actor político a su casa en este estado”, aseveró.

Aseveró que el ataque a la oposición escaló hace unos días que el delegado del PAN en Cerralvo fue golpeado con macanas y lo dejaron sangrando, mientras encabezaba un evento de adultos mayores.

“Y ahora fue ejecutada anoche la persona responsable de representar al Congreso del Estado en los juicios constitucionales en contra de los actos arbitrarios del gobierno. Desde aquí culpamos al gobernador por la escalada de violencia que se vive en Nuevo León, por la violencia política, por la violencia física, porque él lo ha manifestado en varias ocasiones, ellos son mis peores enemigos”, dijo De la Fuente.

Ante ello, señaló, “exigimos una vez más que esa persecución se detenga inmediatamente y como lo hemos hecho antes en varias ocasiones que nos hemos sentado a negociar, teniendo como testigos a organismos de la sociedad civil y después a empresarios, siempre estamos dispuestos a decirle en qué ayudamos, gobernador”.

Pero asentó: “Debe haber madurez y entender que ayuda no es sometimiento. Siempre habrá quien piense azul, otro rojo, otro amarillo, verde, naranja… Eso es hacer política, no es lograr que todos piensen como tú quieres o si no lo hacen destruirlos a toda cosa, hacer política es encontrar las coincidencias, buscar equilibrios y construir; la política es llegar a acuerdos, y lo más importante: Cumplirlos”.

Mandó su pésame a la familia de Ricardo Flores “El Cubi”, a su esposa Rosy, así como a sus hijos Isra, Alba y Fausto, al tiempo de señalar que estarán monitoreando la salud de dos ciudadanos: un hombre y una mujer que también fueron baleados “y permanecen en cuidados intensivos”.

En la sesión de preguntas y respuestas, Carlos de la Fuente dijo no tener conocimiento de que Ricardo Flores hubiera recibido amenazas, además de señalar que desconoce si era propietario de las canchas deportivas donde ocurrió el ataque armado, aunque sabe que era dueño de varios negocios. “Esperamos que la Fiscalía que desde ayer estuvo monitoreando en el área, genere un dictamen sobre cuál fue la situación y confiamos completamente pueda dar con los agresores”.

Expresó que como director jurídico llevaba la representación del Congreso ante todos los ataques e intentos de someter al Poder Legislativo por parte del gobernador, pero era una persona muy tranquila y amigable. “Yo en lo personal y con quienes he platicado, no le conocíamos ningún enemigo”, expresó el coordinador del PAN.

Su asesinato, señaló, es un hecho muy lamentable como el que este año han sufrido más de 680 nuevoleoneses, pero insistió, “no podemos definir nosotros si es un asesinato político, eso lo determinará la Fiscalía y dependerá de las evidencias que tenga a la mano para trabajar” en las investigaciones.

Cuestionado si su asesinato es parte de las agresiones del gobernador, De la Fuente respondió, “lo que estamos pidiendo es un cese de las agresiones físicas y verbales y a través de ese medio masivo pagado por el Ejecutivo y a través de empresas factureras para difamar a nuestros compañeros que no coinciden con el gobernador; he venido manifestando que este acto de estar polarizando a la clase política de Nuevo León no lleva a ningún buen resultado”.

Mencionó que la semana pasada hubo hechos muy lamentables en el puente Colombia por el ataque de grupos armados, y si bien hubo despliegue de fuerzas federales y de Coahuila “llegaron tarde las de Nuevo León, pero eso no le quita el sueño al gobernador, que ayer se fue a la India a buscar mayor desarrollo económico”, cuando ese no es el problema, sino la inseguridad, el agua, la movilidad, la contaminación. y la falta de mano de obra, no de desarrollo económico, pero no por mérito de este gobierno, sino porque desde años los empresarios han apostado por Nuevo León.

Gobierno de Nuevo León confía en que Fiscalía esclarezca asesinato de director jurídico

El Gobierno de Nuevo León lamentó el “deceso” del director jurídico del Congreso del Estado, Ricardo Flores Suárez, en un ataque a mano armada que se registró el lunes por la noche, en unas canchas deportivas de San Nicolás de los Garza.

A través de un comunicado de prensa que compartió en sus redes sociales el secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, expuso: “El Gobierno del Estado de Nuevo León lamenta el deceso del Director Jurídico del Congreso del Estado, Ricardo Flores Suárez”.

En el segundo y último párrafo también de dos líneas asentó que el gobierno estatal “confía en que la Fiscalía General de Justicia realice las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento del hecho”.

El pronunciamiento del funcionario estatal ocurrió unas dos horas después que el coordinador de la bancada panista en el Congreso local lamentara que a 12 horas de haber sucedido el asesinato de Flores Suárez no se hubiera dado ninguna manifestación pública del gobernador ni del gobierno del estado “ni para el Congreso ni para la familia” del funcionario de la Legislatura.

En tanto, Hernán Salinas Wolberg, presidente estatal del PAN, exigió al gobernador Samuel García Sepúlveda, “frenar el discurso de odio y persecución política” contra legisladores de oposición.

Luego de acudir al Congreso del estado donde acompañó a diputados del PAN y el PRI, que condenaron la ejecución a balazos de Ricardo Flores Suárez, señaló que este hecho “es parte del clima de violencia que se vive en Nuevo León, una violencia alentada desde el ejecutivo del estado, con sus discursos de odio, similares a los del presidente de la República, que han friccionado a la sociedad y que producen un campo fértil para este tipo de acciones”.

El panista condenó el silencio del ejecutivo estatal, así como de los secretarios, de gobierno y seguridad quienes no se habían pronunciado hasta ese momento, a más de 12 horas de haberse producido el ataque al representante jurídico del Congreso.

El líder panista reprochó que quien debiera ser el garante de la seguridad, de la construcción de la paz y el diálogo en el estado, como lo es el gobernador, “sea quien ha creado un ambiente de crispación política en el estado” pues “sus comentarios han creado un ambiente de tensión política, inédito en Nuevo León sobre todo, desde la cabeza del gobierno, y eso es lo que más duele”.















