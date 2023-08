Transportistas del municipio de Chicomuselo en Chiapas, que son presionados para incorporarse a grupos de la delincuencia organizada acordaron suspender sus corridas hasta que haya condiciones y garantías para su trabajo en la zona.

Los inconformes pidieron la inmediata intervención gubernamental; a través de un documento denunciaron que hace varios meses "sufren amenazas de muerte, cobro de piso y extorsiones, debido a que por la fuerza quieren que pertenezcamos a la organización conocida como El Maíz".

A esa agrupación, enfatizaron los transportistas "hemos decidido no ingresar porque los intereses que persiguen son formar parte de la delincuencia organizada en la región, a la cual no vamos a ceder; o único que estamos haciendo es trabajar dignamente en beneficio del pueblo y de nuestras familias”.

Los transportistas de Chicomuselo, ubicado en la región Sierra de Chiapas, asumieron esa decisión luego de que el 8 de este mes operadores de moto taxis que realizaban sus actividades fueron advertidos de agravios y amenazas contra ese sector.

Fueron "compañeros de la misma Asociación que varios sujetos fuertemente armados y encapuchados, a bordo de dos camionetas blancas se encontraban levantando a los choferes de moto taxis en distintos puntos de la cabecera municipal, logrando la mayoría de ellos escapar y resguardar nuestras unidades”, indicaron.

Y que ese día también, subrayaron,“uno de nuestros compañeros fue golpeado cruelmente y amenazado de muerte si no ingresaba a la organización conocida como El Maíz; ante el temor de ser levantados y golpeados, además de que nuestras unidades sean retenidas, decidimos no prestar el servicio de pasaje hasta en tanto no haya condiciones para regresar a trabajar.

"Fuimos despojados de 8 mototaxis y 2 camiones de volteo, que a la fecha se encuentran en poder de El Maíz”, añadieron los pobladores.

Piden a autoridades intervenir

Ante esa situación, los afectados pidieron a los gobiernos federal y estatal su “inmediata" intervención en este asunto, porque la vida de nuestros agremiados se encuentra en grave riesgo y sobre todo la estabilidad en el municipio de Chicomuselo y la región".

"No es posible que agrupaciones delictivas impongan sus intereses a través de las armas y la violencia”, asentaron.

Además, "es evidente que las acciones cometidas por estos grupos al hacer uso de armas de alto poder exclusivas del Ejército, provocar lesiones, amenazar, extorsionar y participar en la delincuencia organizada, son considerados delitos del orden estatal y federal".

En el documento los pobladores añadieron que "no se debe permitir que continúen estos actos que violentan el Estado de derecho en nuestro estado y el país y ponen en evidencia la falta de interés de los distintos niveles de gobierno”.

En consecuencia, realizaron un llamado a la clase trabajadora, comerciantes, tablajeros, vendedores ambulantes transportistas, maestros y a todo el pueblo en general "a no caer en manos de estas personas que le sirven a la delincuencia, pues somos personas que trabajamos para sostener a nuestras familias dignamente porque queremos vivir en paz y con dignidad”.

