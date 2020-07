Tamaulipas vive fin de semana con filtros sanitarios, supervisiones y cierre de comercios

Ciudad Victoria.- Con las principales tiendas departamentales y Oxxos cerrados, la intensa actividad de supervisiones a comercios no esenciales y la instalación de filtros sanitarios, Tamaulipas vivió un fin de semana con la implementación de las medidas de emergencia para bajar los índices de contagios de Covid-19.

Así es la lucha de las autoridades y de la población contra la pandemia. Atascados aún en la Fase 1, sin poder avanzar en la reapertura económica gradual, porque debido al relajamiento social que se presentó hubo un incremento de contagios y la aplicación de un Plan Emergente.

Los 8 municipios con mayores restricciones son Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, Ciudad Madero, Altamira y Río Bravo.

Con el semáforo estatal en rojo, desde temprana hora del domingo las escenas fueron diferentes en Ciudad Victoria.

Como si ya hubieran entendido, los vendedores de los tianguis La Paz y La Libertad colaboraron con las autoridades y no se instalaron, para sumarse a evitar contagios.

Los pocos que se instalaron accedieron a quitarse, tras el diálogo con las autoridades.

En Ciudad Victoria se realizó un operativo con la participación de personal de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), y elementos de la a Policía Estatal, de la Guardia Nacional, de la Dirección de Seguridad Tránsito y Vialidad Municipal y del Departamento de Inspección Fiscal.

En los principales accesos a Ciudad Victoria se instalaron filtros sanitarios durante sábado y domingo, con la participación de las mismas instancias. La intención fue de controlar la movilidad vehicular.

En esos sitios se sanitizaron los vehículos, se administró gel antibacterial a los automovilistas, se les tomó la temperatura y se proporcionó cubrebocas a quien lo necesitó.

Mientras sanitizan su vehículo, Uriel Gómez comentó que si era necesario que se endurecieran las acciones, porque mucha gente no toma en serio la pandemia.

“Yo por lo menos me siento más seguro así, ya hasta me sanitizaron el carro y a los que no traen cubrebocas les obsequian uno”, expresó.

Este tipo de acciones de supervisión también se replicaron en la entidad.

En los balnearios naturales como ríos y presas también hubo presencia de autoridades, como de elementos de la Guardia Nacional, con el exhorto a las familias a que se retiraron para evitar que se propague más la enfermedad.

En la zona fronteriza continuó el trabajo también de los filtros sanitarios en los cruces fronterizos.

Por ejemplo, en los diversos puentes internacionales que comunican al municipio de Matamoros con Brownsville, Texas, solamente el sábado fueron regresados 737 vehículos, porque sus visitas a Tamaulipas no fueron consideradas como esenciales.

afcl