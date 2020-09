Suman 11 municipios de Sinaloa en semáforo epidemiológico verde

Culiacán.- En Sinaloa, son ya 11 los municipios que se colocaron en semáforo epidemiológico verde, pues de acuerdo a la información, Concordia y Cosala se encuentran limpios de casos positivos de Covid-19, por lo que continúa la disminución paulatina de contagiados en el estado.



De los 18 municipios, Badiraguato, El Fuerte y Navolato se ubican en el color naranja; Ahome, Guasave y Mazatlán en azul y sólo Culiacán, con 241 pacientes activos, se mantiene en color rojo.

Efrén Encinas Torres, secretario de Salud del Estado, dijo que el miércoles pasado fueron registrados como nuevos casos positivos 82 personas, 40 de ellas, en la capital del estado; 15 en Mazatlán; 14 en Guasave; 7 en Navolato; 5 en Badiraguato y uno en Concordia.

También lee: ¿Cómo distinguir entre la gripe y el COVID-19?



De los 18 mil 382 pacientes con Covid-19 que han sido atendidos en la pandemia, 14 mil 792 han sido dados de alta y se tienen tres mil 96 defunciones, de las cuales más del 70% se concentran en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave y Mazatlán.



El funcionario estatal refirió que la ciudadanía entendió que la única forma de reducir el número de contagios es con el uso del cubrebocas, guardar la sana distancia, lavarse continuamente las manos y evitar asistir a lugares donde se forman tumultos.



Recomendó que los fines de semana, las familias no rompan las normas de salud, que no acudan a las playas sin guardar la sana distancia o algunos lugares donde se forman largas filas para adquirir productos, ya que esto constituye un riesgo de que surjan nuevos contagios.



Encinas Torres externó que aún cuando solo el 34.6% de los 492 pacientes activos se encuentran hospitalizados y se dispone de camas suficientes, el deseo es que no se tenga más pacientes por descuidos o relajamiento de las normas sanitarias.

ed