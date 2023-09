Mazatlán.- El Gobierno del Estado de Sinaloa anunció la emisión de acciones para enfrentar y solucionar los problemas de la primera infancia, pero sobre todo del trabajo infantil en los sectores de jornaleros, industrias maquiladoras y sector turístico.

“Para que el problema tenga solución, primero hay que reconocerlo; tenemos el rezago, ese rezago hay que enfrentarlo con toda la corporación que podamos dar cada uno de nosotros”, afirmó el gobernador Rubén Rocha Moya, cuando puso en marcha los trabajos del Encuentro Nacional de Primera Infancia y Trabajo Infantil.

Además, el mandatario sinalonense coincidió con Nuria Fernández Espresate titular del Sistema DIF Nacional, en que se necesitan soluciones reales para mejorar la situación del trabajo a edades tempranas, pero sobre todo rescatar a las y los niños que realizan un trabajo en vez de encontrarse dentro de las instituciones de educación.

Fernández Espresate especificó: "Necesitamos pensar soluciones efectivas y reales, precisamente porque la salud mental es una prioridad y las chavas y los chavos no pueden estar en las calles… Necesitamos soluciones reales, no solamente voluntad, no solamente corazón”.

En este encuentro tiene como propósito propiciar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias en materia de atención a la Primera Infancia y de la problemática del Trabajo Infantil, en tres sectores: jornaleros, industria de maquiladoras y sector turístico; además de la promoción de alternativas de atención integral, en favor de los niños y las niñas.

Por ello, el mandatario Rocha Moya consideró que su administración dará prioridad al tema de los problemas dentro de la primera infancia y manifestó que esto se logrará con un trabajo de transversalidad entre las instituciones gubernamentales.

También, en el evento habló Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF Estatal, quien aseguró que se trabaja para enfrentar los desafíos en el tema de la primera infancia, pero dijo estar optimista, porque los objetivos se van a lograr, porque se cuenta con el liderazgo del gobernador Rubén Rocha Moya.

“Debemos reconocer que aún hay rezagos, todos ellos son desafíos que estamos enfrentando con determinación, afortunadamente tenemos a un gobernante con un profundo amor a la niñez, en tanto a su formación y profesor normalista, junto a él y bajo su liderazgo estoy segura de que seguiremos avanzando hasta lograr alcanzar el bienestar de las niñas y niños de Sinaloa”, aseveró.

En este eventoestuvieron presentes el alcalde de Mazatlán Edgar Augusto González Zatarain, y su esposa María Teresa Apodaca, presidenta del Sistema DIF Municipal; el representante de la UNICEF, Luis Fernando Carrera Castro, el secretario ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo; el titular de la CONASAMA, Juan Manuel Quijada Gaytán, así como presidentas, presidentes, directoras y directores de los DIF Estatales invitados a este encuentro nacional.

