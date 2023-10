Combatir la inseguridad pública que padece Morelos requiere una mejor coordinación entre los tres órdenes de gobierno, pero pasa también por una necesaria renovación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, advierte Margarita González Saravia, aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de ese estado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la exdirectora de la Lotería Nacional destaca que es tiempo de mujeres, por lo que Morelos merece tener ya una gobernadora; confía en que el proceso interno de Morena será democrático y que el partido saldrá unido y fortalecido para lograr la continuidad de la Cuarta Transformación en esa entidad.

Sobre las descalificaciones dentro y fuera de Morena contra los aspirantes que, como ella, no nacieron en Morelos, recalca que “el mejor gobernador que hemos tenido venía de la Ciudad de México, don Lauro Ortega Martínez”.

Además, aclara que, aunque no es oriunda de Morelos, tiene un arraigo de 65 años en la entidad.

Asegura que no tiene “cola” que le pisen y advierte que un buen gobierno en Morelos tiene que ser intolerante contra la corrupción, que “permea en muchas esferas y que es fundamental combatir”.

Señala que, aunque no ha ejercido puestos de elección popular en su trayectoria política, desde los años 70 ha acompañado las causas sociales y campesinas.

Añadió que ha participado en el movimiento de izquierda en apoyo a líderes como Valentín Campa, Rosario Ibarra de Piedra, Heberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum.

“No me interesa el poder por el poder ni un puesto para mí en lo particular, sino ver cómo ayudo a mi estado y cuando el poder lo tienes y lo sabes usar para bien de los demás, creo que es muy gratificante, y eso es lo importante”, recalca.

¿Por qué aspira a coordinar a la 4T en Morelos?

—Siempre he estado ligada a la política y también en alguna época de mi vida he sido aquí funcionaria y empresaria, conozco muy bien el estado y creo que tenemos las posibilidades en esta etapa de poder encabezar los trabajos del partido.

Soy fundadora de Morena y creo que el estado requiere en esta nueva era de paridad que las mujeres que consideremos que podemos tener capacidad para gobernar nos atrevamos a hacerlo.

¿Confía en la encuesta que aplicará Morena?

—Sí, creo que es un método adecuado, eficaz, porque la gente va a ver si te conoce y, ya si te conoce, cómo te ve para gobernar, cómo te ve para el tema de honestidad, si tienes o no cercanía con la gente.

Además, este tipo de encuesta se ha hecho desde que el Presidente estaba como presidente del partido, del PRD, y le funcionó a nivel nacional, por eso es un método que Morena está aplicando.

¿Cuándo nació su proyecto para el estado de Morelos?

—Yo empecé a trabajar en este proyecto hace dos años recorriendo el estado, porque no es algo que puedas hacer de un momento a otro, entonces puedo decir que empecé de cero, porque si bien he estado como funcionaria o empresaria, no había estado en la política local con algún cargo de representación popular, o sea, no había hecho campañas.

Sí fui candidata de Morena en 2015, pero realmente el partido apenas estaba empezando, era para mantener el registro y he ido trabajando mucho en la tierra, con la gente, visitando comunidades, haciendo reuniones y asambleas. Ahora le puedo decir que estoy en un buen posicionamiento de acuerdo con las mediciones, estoy arriba de todas las mujeres y en muy buena posición con respecto a los hombres.

¿Qué ventaja tendría Morelos con una mujer gobernadora?

—Yo creo que no se trata solamente de estar en una posición por ser mujer, sino por qué tipo de políticas vas a aplicar desde un gobierno y creo que sí, las mujeres tenemos una mayor sensibilidad social, tenemos más sensibilidad hacia las familias, también somos más honestas.

También podemos ser más conciliadoras, entonces yo creo que sí hay ciertos aspectos de nuestra feminidad o de nuestro ser de mujer que pueden ayudar a ver las cosas de otra manera desde la perspectiva de gobierno.

¿Cuál es su diagnóstico de la situación en que se encuentra el estado de Morelos?

—La seguridad es el principal reto que tenemos aquí, sin seguridad no puede haber un buen desarrollo económico, no puede haber desarrollo social y tiene mucho que ver con el tema de la coordinación entre los poderes, incluyendo a los municipios.

Es muy importante renovar las fiscalías, porque están muy emproblemadas con el gobierno del estado, también con la Federación, entonces tiene que haber una renovación de las fiscalías aquí en Morelos, (...) para permitir que fluya mejor la coordinación tiene que haber una nueva fiscalía con la cual se pueda trabajar.

¿Qué tanta fuerza tiene Morena en el estado?

—Morena en sí mismo tiene casi 70% en intención de voto.

¿Y la oposición?

—No la vemos, la vemos muy desmoronada, aquí el Frente Amplio no tiene fuerza, pero de cualquier manera no hay que confiarnos, hay que trabajar muy fuerte.