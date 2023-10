Oaxaca de Juárez.– El gobierno de Oaxaca anunció que se adjudicó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la elaboración de uniformes escolares que se entregan de forma gratuita, lo que generó descontento y protestas de promovedores, quienes exigen una mesa de diálogo con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

La manifestación de los proveedores donde exigieron una mesa de diálogo y solicitan información sobre el programa de uniformes escolares gratuitos para los estudiantes de nivel básico en el estado se dio este lunes frente a Palacio de Gobierno, luego de que el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero, informó a través de sus redes sociales que la producción de los uniformes escolares se adjudicó a la Sedena.

En la protesta, los proveedores destacaron que llevan 12 años en este programa del canje de vales por uniformes escolares, pero a diferencia de otros años, en el actual gobierno no les han dado ningún tipo de información pese a que están cerca de la fecha límite para la entrega, y pese a que ellos ya realizaron la inversión para la producción.

“No tenemos información. Vivimos en la incertidumbre porque en el mes de julio presentamos nuestra documentación que nos requieren para pertenecer al programa, tal como nos fue solicitada”.

Incluso, dijeron que personal a cargo de este programa que forma parte de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión, ya supervisó sus empresas y confirmaron que sí están bien establecidas y que ya realizaron la inversión y produjeron los uniformes escolares para canjearse a finales de este mes por vales a las familias.

“Pero hasta el día de hoy, pero el motivo por el cual nos acercamos es por la incertidumbre, por la falta de información, porque no hay información. Tuvimos una respuesta y nos atendieron aquí y afuera y nos dicen que tenemos una reunión el 6 de octubre.

“Nosotros ya teníamos conocimiento de esta reunión la cual es con dos personas de la Secretaría de Bienestar, con las cuales ya nos reunimos hace tres meses, y la respuesta de ellos hace tres meses, fue que no saben nada, que no tienen conocimiento del programa. Y tenemos el temor que en esta reunión nos vuelvan a decir lo mismo, que no tienen información y que no nos pueden dar información”.

El programa de uniformes escolares gratuitos contempla una inversión del gobierno de Oaxaca de 170 millones de pesos. En él participan más de 100 proveedores oaxaqueños, y consiste en que los empresarios producen los uniformes escolares y los padres de familia los canjean a través de un vale que les entrega el gobierno del estado. Con estos vales, los empresarios cobran a las autoridades estatales el costo de los uniformes.

Para lograr este objetivo, los proveedores inician con la producción en los primeros meses del año y cumplir con el objetivo del programa a partir de finales de octubre de cada año.

Ahora, asegura, se encuentran en la incertidumbre respecto a su participación en el programa y su preocupación por el recurso que ya invirtieron para la producción de esos uniformes escolares.

“Hablamos de 170 millones de pesos que es una derrama económica para todas las empresas, proveedores, costureras, los que nos venden material, lo que nos maquilan, en fin es una cadena muy grande de todos los que participan”, mencionaron.

