Sector pesquero de Yucatán llama a combatir pesca ilegal

Mérida, Yucatán.- El sector pesquero de Yucatán reiteró su petición de un ordenamiento urgente de modo que se pueda combatir la pesca ilegal que causa severos estragos en varios puertos del litoral yucateco.

Representantes de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca) afirmaron que la situación que impera actualmente es preocupante por lo que pugnan porque las autoridades cumplan con su deber de evitar un colapso para este sector económico.

“Desgraciadamente este año el problema ha sido el presupuesto, pero, si ellos no habilitan o no tratan de alguna manera de poner una solución pronta a esta situación, el furtivismo, como bien saben, nos está ganando y eso es lo que tenemos que actuar ahora", dijo Enrique Sánchez Sánchez, presidente del organismo.

"Estamos demandando al gobierno del Estado que también ellos, de alguna manera, coordinen con el gobierno para poner una solución a este asunto”, expuso.

De igual forma la Canainpesca señaló que un ordenamiento permitiría que haya menos pesca ilegal, aunado que pugna por el establecimiento de una estrategia general, a través del consejo estatal de pesca, al que sugieren también debe integrarse a autoridades municipales.

Esta agrupación también dejó en claro que el asunto no debe ser politizado, pues se trata de un problema que aqueja a los puertos del estado, de los que el 60% de sus ingresos provienen de la pesca.

“Existen los furtivos y que no hay un control. Ahora, lo que nosotros estamos pidiendo es que todos nos sentemos para encontrar una solución. No importa quién lo declare, esto no es asunto político.

"Se tiene que mantener el diálogo. Si hay avances, no al ritmo que debería, pues hay cuestiones de fondo y forma, hay regulaciones que están en el Congreso que no se han atendido", externó.

Por su lado René Echeverría G. Cantón, representante del Comité Sistema Producto Pulpo, dijo que la atención integral al problema que aqueja al sector permitirá darle un respiro y sobre todo, mantener activo este ramo de la economía local.

rmlgv