Se invierten grandes recursos contra el Covid ante falta de apoyo federal: NL

Monterrey.- El secretario estatal de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, afirmó que el gobierno federal sólo ha enviado a la entidad menos de 30 mil pruebas de PCR para detectar Covid-19 y el estado ha tenido que invertir grandes recursos para realizar 265 mil 208 exámenes hasta hoy –a un costo aproximado de dos mil pesos cada prueba-, y aseveró que de no haber actuado así el estado sería un “desastre total con miles de muertos” por la pandemia.

Sin citar nombres “para no perjudicarlos”, afirmó que hay estados del país que reciben hasta cinco veces más recursos para el sector salud que Nuevo León, pero afortunadamente aquí, por "la gran sensibilidad" del gobernador Jaime Rodríguez se suspendieron grandes proyectos para destinar más recursos a la salud, además de que “se hace rendir más el dinero y hacemos bien las cosas” para cuidar a los nuevoleoneses.

Hasta el reporte dado a conocer este lunes por el gobierno estatal, Nuevo León, con cuatro mil 881 defunciones ocupa el cuarto lugar nacional en decesos por coronavirus, con cuatro mil 881 casos (36 en las últimas 24 horas), y sólo es superado por la Ciudad de México que acumula 15 mil 263, el Estado de México que suma diez mil 928 y Veracruz con cuatro mil 950. Recientemente rebasó a Jalisco y Guanajuato que presentaban más defunciones.

Asimismo Nuevo León es tercero en total de contagios del virus SARS-CoV-2 al acumular 87 mil 773 pacientes, sólo menos que la Ciudad de México y el Estado de México.

No obstante, el secretario de Salud, señaló que más que la alta cifra de contagios, preocupan las hospitalizaciones, pues si se siguen ocupando camas para pacientes covid y los que requieren intubación, no habrá lugar para atender personas que se siguen enfermando de otros padecimientos o requieren alguna cirugía urgente. Al día de hoy hay mil 226 hospitalizados, de los cuales 278 están con respirador mecánico.

Además, coincidió con el gobernador Jaime Rodríguez, quien señaló que, si no se modifica el presupuesto federal para apoyar más a Nuevo León, no podrá sostenerse el ritmo de más de mil pruebas diarias de PCR que ha venido realizando el sector salud, para detectar a pacientes de coronavirus a fin de aislarlos y darles tratamiento, evitando que contagien a otras personas.

“El dinero es finito, se agota, el estado ha realizado una gran inversión, hago un reconocimiento y tengo un agradecimiento profundo a nuestro gobernador una persona sensible que ha priorizado el tema de salud en el estado”, señaló De la O.

Agregó que la Federación ha enviado menos de 30 mil pruebas, “nosotros hemos hecho 256 mil, ¿se imaginan que sólo esas hubiéramos realizado' ¿qué hubiera sucedido?, miles de personas fallecidas, un desastre total".

Pero expresó que esa es la normativa federal, hacer una prueba por cada diez pacientes que se enferman, "no estoy de acuerdo con esa normativa, yo soy doctor y checo pacientes, no estoy en un escritorio tomando decisiones, ando en la calle poniéndome en riesgo, para tomar y supervisar las acciones”, dijo el secretario.

Insistió, “necesitamos más recursos, aquí hago un llamado a la Federación, porque la salud es responsabilidad de la federación, siempre ha sido, el gobierno del estado ha realizado una gran inversión en salud, hoy tenemos un sistema de los mejores del país, pero no tenemos ese presupuesto que tienen otros estados que no voy a mencionarlos, para no perjudicarlos”.

Aseguró que “hay estados que tienen cinco veces más presupuesto para salud; pero en Nuevo León hacemos rendir más el dinero, y hacemos bien las cosas para cuidarlos a ustedes”, dijo dirigiéndose a los habitantes de la entidad.

El pasado 30 de octubre, se cuestionó a Manuel de la O, el por qué Nuevo León que es la entidad con el mayor grado de desarrollo y menos población en pobreza extrema del país (según el Coneval), y que además asegura contar con el mejor sistema de salud, supera a Chiapas por ocho casos a uno en total de contagios y por cuatro a uno en la cifra de defunciones por covid-19, no obstante que el estado del sureste tiene más población, sufre el menor nivel de desarrollo nacional y tiene el más alto porcentaje de población en pobreza extrema.

Aseveró entonces De la O que Chiapas “recibe cuatro veces más presupuesto de salud que Nuevo León" y dijo, “tengo muchos conocidos doctores y doctoras que radican allá, y ellos me platican que el sistema de salud de Chiapas no es muy sólido”.

Añadió que si en Nuevo León hay más casos de muertes y contagios es “es porque hacemos más pruebas, ya que podríamos decir, no hacemos pruebas y no tenemos casos, pero sería engañarnos, eso no es hacer buena medicina, no se vale, hay que hablar con la verdad”. Al día de hoy, Chiapas acumula mil 086 defunciones y siete mil 592 contagios de coronavirus.

afcl/rcr