Se agudiza crisis de agua en Baja California Sur; cortan suministro en 16 colonias de La Paz

La Paz.- Las complicaciones en el suministro de agua potable en La Paz, capital de Baja California Sur -la entidad con menor disponibilidad de agua del país- se agudizaron este domingo, luego de que al menos 16 colonias de la zona urbana se quedaron sin suministro por las fallas en uno de los pozos.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (SAPA) de la capital del estado informó que se presentaron estos “inconvenientes” como bajas presiones y desabastos, ante la falla en el equipo de bombeo de uno de los pozos que suministra a esta región del sur de la ciudad (la de mayor crecimiento poblacional).

Las colonias afectadas son Santa Fe, Miramar, San Fernando, San Carlos, Paraíso del Sol, Rinconada de las Californias, San Rafael, Altamira, Villas del Encanto, Virreyes, Los Álamos, Arbolares, Azul Marino, Misiones, Antares y Mediterráneo.

La dependencia aseguró que el personal responsable se encuentra trabajando en su reparación y pidió a la población “comprensión”.



Usuarios de algunas de estas colonias y algunas otras de la misma zona, manifestaron su molestia ante las fallas recurrentes en el abastecimiento de agua potable. Se quejaron de los problemas constantes en éstas y otras decenas de colonias del sur de la capital.

Varios de ellos se manifestaron en las redes sociales del Ayuntamiento de La Paz, donde expusieron que llegan a pasar 15 días para tener agua disponible por algunas horas solamente.

“Es una burla, no mandan tandeos o mandan sin presión para los tinacos, en la mayor parte de la ciudad. En la Olachea desde que entró este gobierno nos va peor, antes por lo menos cada tercer día, aunque fuera de madrugada, ahora pasan tres o cuatro tandeos y cuando llega a haber es sin presión. Eso de no tener agua no es novedad. Cada vez está peor y lo malo es que sí cobran puntual”, expuso Magdalena Juárez.

Entrevistada por EL UNIVERSAL, Joaquina Hernández, de la colonia El Cardoncito -también en la zona sur- manifestó que se han quedado más de una semana sin agua, o con muy poca presión que no es suficiente para el almacenamiento.

“Cuando hacemos el reporte nos contestan mal y nos dicen que todos los días mandan agua y no es cierto, y la mayor parte de las veces la mandan sin presión, no alcanza ni a subir al tinaco. También nos dicen que su responsabilidad es que haya agua en la llave, pero tampoco sale. Siempre es una batalla, pero más en temporada de calor”, expuso.

Baja California Sur, donde menos llueve

De acuerdo con la Comisión Estatal del Agua (CEA), de los 39 acuíferos existentes en la entidad, en al menos 22 se presenta ya un déficit, al no ser suficiente la recarga anual, pues la entidad, al ubicarse en la región Península de Baja California registra un promedio de precipitación anual de 168 milímetros, mientras que el promedio nacional es de poco más de 700 milímetros al año, según los datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Acuífero de La Paz, sobreconcesionado

La CONAGUA, en el estudio sobre la disponibilidad de agua del acuífero de La Paz, actualizado en 2020, advirtió que “el acuífero está sobreconcesionado y se encuentra en condiciones de sobreexplotación debido a que las extracciones anuales han sobrepasado la disponibilidad total de agua, ya que algunos usuarios, entre ellos el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado utiliza volúmenes mayores a las de dotación por habitantes”.

Integrantes del Colectivo de Académicos Sudcalifornianos advirtieron de la crisis del agua en La Paz y del acelerado desarrollo habitacional en esta capital,l así como las consecuencias en la demanda de servicios, por lo que han urgido a autoridades al análisis y regulación de macroproyectos inmobiliarios, turísticos, incluso mineros.

afcl