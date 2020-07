Salió cara la despedida de Laurita

Quien se voló la barda en Saltillo, Coahuila, nos cuentan, fue el regidor Alberto Leyva García (Morena), pues la semana pasada se le hizo fácil organizar tremendo pachangón, con mariachis y más de 30 invitados, en el pequeño salón de regidores del Ayuntamiento para despedir a Laura, su secretaria que se jubilaría después de casi 40 años de servicio. Nos relatan que el festejo causó indignación, pues en la entidad se busca desincentivar este tipo de reuniones, por lo que don Alberto intentó jus tificar el jolgorio por medio de un video, pero nunca expresó arrepentimiento y sólo mencionó el motivo de la fiesta. Nos aseguran que uno de los más molestos fue el alcalde Manolo Jiménez Salinas (PRI), quien aseguró que las sanciones de sanidad son sin privilegios, “o todos coludos o todos rabones”, y el municipio le recetó a don Alberto una multa de 40 mil pesos por violar las restricciones. ¡Sóbese!

Certifica BCS 600 negocios

Donde se adelantaron a la instrumentación del “Sello de Calidad Punto Limpio V2020” —presentado el pasado lunes por la Sectur—, fue en Baja California Sur. Nos cuentan que Luis Araiza, secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad de esa entidad, está en proceso de certificar con ese distintivo a 400 empresas, a las que sumarán otras 200 próximamente. Dicho sello se enfoca en las “Buenas Prácticas para la Calidad Higiénico-Sanitarias” de toda la cadena de valor turístico, incluidos restaurantes, hoteles, cafeterías y agencias de viajes. Don Luis tiene muy claro que “Punto Limpio” brindará certeza y confianza a los visitantes, pues tan sólo en el estado, el turismo representa más de 70% del Producto Interno Bruto (PIB) e incide en sectores como la construcción de hoteles, agricultura y pesca, además de generar 200 mil empleos, entre directos e indirectos.

Se enfoca Zoé Robledo en atención a Covid

No cabe duda que, a pesar de la pandemia, la grilla política no conoce de sana distancia, pues, nos comentan, bastante nerviosismo causó entre la clase política la reciente visita del director general del IMSS, Zoé Robledo, a su tierra natal, Chiapas. Nos aseguran que esos suspirantes pueden estar tranquilos, ya que el esfuerzo de don Zoé se enfoca totalmente a la atención médica que brinda su dependencia en estos momentos de pandemia, donde hay resultados muy importantes, no sólo en su entidad natal, sino en el país, y ya vendrán tiempos para la política; por el momento, nos dicen, lo más importante para don Zoé es atender a la ciudadanía y garantizar que su personal médico cuente con el equipo de protección ante el Covid-19. Ya se verán los resultados y si no cambia de señales...

Cansado de la política, no de cobrar

En San Luis Potosí, nos platican, si a alguien le convino esto de las reuniones virtuales y sesiones en línea fue al diputado local Pedro César Carrizales El Mijis, pues hace una semana aseguró que se sentía cansado de la política, dejaría el cargo y se iría a recorrer el país en bicicleta; sin embargo, hasta ahora no ha pedido permiso, ni licencia, ni ha renunciado y sí se ha conectado a una que otra reunión de comisión; aunque, nos dicen, lo que en realidad no quiere perder es la jugosa dieta, ¡Ups!