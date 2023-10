Culiacán.- El gobernador Rubén Rocha Moya puso en operación la Unidad de Género para proteger, salvaguardar y prevenir la violencia en contra de las mujeres, y anunció una iniciativa de ley para que los agresores abandonen las casas que habitan con sus parejas para que estas habiten espacios seguros y vigilados.





La nueva unidad cuenta con 12 patrullas y con personal capacitado para proteger a las mujeres, informó y reiteró que su gobierno no va tolerar las agresiones o la violencia, por el contrario se procederá con energía contra los agresores.





Acompañado de María Teresa Guerra Ochoa, titular de la secretaria de las Mujeres, Rocha Moya realizó la toma de protesta, y destacó la importancia de abordar de manera transparente los desafíos y problemas de la violencia de género, de manera que las autoridades enfrenten de forma proactiva a los problemas.





“No podemos ser omisos en eso, entonces la encomienda nuestra es ante estos hechos, no ser descuidados, no podemos ser disimulados, ¿qué quiere decir eso?, ocurre, pero como que no me doy cuenta, gobierno, autoridad, dejar que las cosas vuelvan a la normalización”, aseveró.





En su mensaje, el gobernador sinaloense reveló que se enviará al Congreso del Estado una iniciativa para modificar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que los agresores sean quienes tengan que irse y que las víctimas puedan quedarse en un espacio seguro bajo la vigilancia de esta nueva unidad de género.





“Vamos a reformar esta ley con un solo propósito, poner ahí la indicación legal de proceder en una casa donde nos damos cuenta que hay violencia de un hombre contra una mujer, sacarlo al hombre y mandarlo fuera de la casa, porque el feminicidio es muy difícil de prevenir porque ocurre en casa”, especificó.









En su momento, la secretaria de las Mujeres María Teresa Guerra Ochoa comentó que se debe hacer un esfuerzo contiguo para que las mujeres víctimas de violencia puedan romper el silencio y tomen el valor de denunciar las agresiones.





Añadió que estas acciones son afirmativas de un gobierno que se preocupa por su gente, por lo que la Unidad de Género sumado al factor humano de las y los policías capacitados para las situaciones de violencia contra las mujeres contribuirán a que más víctimas de agresión se atrevan a denunciar sus casos.





“Tenemos que hermanar esfuerzos todas las instituciones para hacer que todas las mujeres rompan silencio, para contribuir con ellas, a construir familias seguras y construir espacios seguros, sabemos que estamos en una situación de emergencia y al nivel de las necesidades estamos tratando de responder y esta es una acción afirmativa de gran envergadura, tenemos patrullas aquí que junto al factor humano va a recorrer el estado para contribuir que esas mujeres se atrevan a denunciar”, expresó.