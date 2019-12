Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, tomó protesta este domingo a Edgar Melhem Salinas y a Mayra Ojeda Chávez, como presidente y secretaria general del Comité Directivo estatal (CDE) del PRI en Tamaulipas,

La Asamblea de Consejeros se realizó en la sede estatal del tricolor, con la presencia de expresidentes del PRI, y expresidentes municipales.

En su discurso, Edgar Melhem Salinas convocó al priismo de Tamaulipas a renovar las ideas y la actitud del partido.

“Renovemos nuestro amor por el PRI y también reestructuremos el cómo llegamos a la gente. Ya no se valen lamentaciones, esas deben quedar atrás; no se vale cobrar traiciones, eso es otra historia; ya no se vale cuestionar al que se fue por los espejitos que le vendieron otros partidos: ahora hay que organizarnos y preguntarnos ¿Qué podemos hacer para que se queden en el PRI?”, expresó el nuevo presidente estatal de dicho partido.

Aseguró que iniciarán una gran reconciliación en todo Tamaulipas, “somos personas que sentimos, amamos y nos apasionamos; en el rostro se pinta la pasión de un priismo vivo en Tamaulipas, en tu mirada se refleja el sueño por conquistar un priismo fuerte”, señaló.

Alejandro Moreno Cárdenas hizo un reconocimiento a la fuerza de la militancia tamaulipeca, reconoció que son tiempos difíciles, y que también es tiempo de demostrar de lo que están hecho los priistas.

“Por eso la responsabilidad es de todas y de todos; necesitamos impulsar un partido abierto, un partido moderno, un partido digital, porque el PRI, hay que decirlo con mucho orgullo; el PRI construyó este país, las instituciones, impulsó el proceso democrático más importante”, subrayó Moreno.

En entrevista posterior al evento, Moreno se refirió a los priistas, “que se fueron con el canto de las sirenas, que los iban a apoyar, que les iban a dar, ya se dieron cuenta que no ocurrió absolutamente nada, que no tuvieron espacios y nosotros abriremos las puertas del partido, pero tengo que dejar muy claro, vamos a reconocer la lealtad de los compañeros que se quedaron en el partido”.

vare