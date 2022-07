Revelan chat de Margarita Ceceña días antes de ser quemada viva en Morelos

MORELOS.- Días antes de que Margarita Ceceña Martínez de 30 años de edad fuera atacada con gasolina en el municipio de Cuautla, trató de interponer una denuncia penal en contra de sus agresores, pero las autoridades de la Fiscalía Regional Oriente de Morelos la ignoraron.

En una conversación vía Facebook con una mujer, ella le aseguró que acudió ante el Ministerio Público (MP) pero se negaron a atenderla durante el pasado mes de mayo en la Fiscalía Regional Oriente con sede en el mismo municipio.

¿Dónde estás ahorita?, le preguntaron.

"Con mi prima Concha. Fuimos a la judicial. Pero nooo. Fue en vano.", respondió.

¿Por qué Margarita se fue a vivir a Cuautla?

Margarita era originaria del municipio de Ecatepec, Estado de México y el año pasado, su primo le ofreció su casa para que viviera en ella, pues él se fue de “mojado” a Estados Unidos y ella había terminado con el papá de sus tres hijos en la entidad mexiquense.

El único inconveniente es que los familiares de su primo se habían apoderado de la vivienda. Incluso la rentaron y estaban obteniendo ganancias.

Cuando Margarita llegó a vivir ahí en el poblado Ex Hacienda El hospital, de inmediato recibió amenazas para que se saliera.

Ella emprendió un negocio para solventar los gastos de sus hijos y esto habría molestado aun más a los parientes de su primo, que querían quedarse con la casa a toda costa.

Familiares se reunieron para intimidarla

Entonces el 1 de julio pasado llegaron todos juntos para tratar de intimidarla.

A uno de ellos, Primitivo, se le ocurrió rociarle gasolina y prenderle fuego, lo que le produjo la muerte.

Primero estuvo internada en el hospital general de Cuautla en donde recibió atención, pero después fue llevada a una clínica especializada en la Ciudad de México.

Fue sometida a varias cirugías, pero tenía más del 70 por ciento del cuerpo quemado, así que no logró sobrevivir y murió el domingo por la noche.

Familia de Margarita Ceceña teme que haya impunidad

Entonces sus familiares pidieron a las autoridades de Morelos que el crimen no quede impune.



Y es que actualmente, su muerte se encuentra en los archivos de la Fiscalía Regional Oriente como intento de homicidio y no un feminicidio.

Así que los padres de Margarita temen que el caso quede impune como otros que han sucedido en México.

Sin embargo, la encargada de despacho del Instituto de la Mujer de Morelos, Claudia Areli Rivera, señaló que ya se abrió una investigación para conocer qué falló en el caso y qué autoridades pudieron incurrir en omisión para prevenir este asesinato.

“Es importante que se sepa, quien haya tenido la responsabilidad y haya hecho una omisión, este Instituto va a vigilar que llegue hasta las últimas consecuencias. Lo primero que queremos es dialogar con los familiares de las víctimas para trazar una ruta de investigación”, comentó la funcionaria.



Este mismo martes, en el municipio de Ecatepec, amigos y familiares le dieron el último adiós a Margarita, en donde el clamor es que se haga justicia.



“No me han dicho nada, ni siquiera la licenciada del Ministerio Público se ha comunicado conmigo para explicarme lo que esta pasando, ella tiene mi teléfono y no me ha dicho nada”, destacó Andrea Martínez, madre de Margarita.

Destacó que para ella son siete las personas involucradas y que todas deben de ser castigadas por el daño que le provocaron a su hija, pero también a sus nietos.

