De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), durante la tarde de este lunes 28 de agosto del 2023 se registró un sismo de magnitud preliminar 5.2 en Miahuatán, Oaxaca.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.2 Loc. 33 km al NORESTE de MIAHUATLAN, OAX 28/08/2023 16:32:12 Lat 16.53 Lon -96.37 Pf 10 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 28, 2023

Minutos antes el Servicio Sismológico Nacional detectó un sismo en Chiapas de 4.7 con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo.

SISMO Magnitud 4.7 Loc 37 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 28/08/23 16:18:55 Lat 14.38 Lon -92.31 Pf 64 km pic.twitter.com/YwbDOBmpfn — Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 28, 2023

Lee también Ciclón tropical “Idalia” provocará lluvias intensas en Quintana Roo, Yucatán y Campeche este lunes

¿Qué hacer durante un sismo?

Mantener la calma, no correr y acudir a las zonas de seguridad ya establecidas

Estar atentos a menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad

Mantenerse alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes

En la calle: aléjese los postes y los cables eléctricos

En edificio: No use los elevadores y permanezca cerca de una columna estructural, alejado de ventanas y paredes.

En el interior de un lugar concurrido como un cine, vaya hacia las puertas de evacuación

Alejarse de las repisas que contengan objetos que puedan caerle

Un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo

Lee también Descubren restos humanos en zona arqueológica de Morelos; presuntamente vivió hace mil años

¿En qué casos sí se activa la alerta sísmica?

De acuerdo con el SASMEX la alerta sísmica se activará:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo de la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 250 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km. El alertamiento no se activa cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

ss/rmlgv