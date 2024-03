El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 5.2 con epicentro al noreste de Matías Romero, Oaxaca.

A través de su cuenta de X señaló que el sismo ocurrió la noche de este martes a las 22:49 horas.

De acuerdo con la dependencia el movimiento telúrico se originó a 39 kilómetros de Matías Romero conLat 17.16 Lon -95.26 y una profundidad de 118 km.

Por el momento las autoridades no han reportado daños ni heridos.

SISMO Magnitud 5.0 Loc 39 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX 19/03/24 22:49:59 Lat 17.16 Lon -95.26 Pf 118 km pic.twitter.com/Re4aGvzlkS — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 20, 2024

¿Cuándo se activa la alerta sísmica?

De acuerdo con el SASMEX la alerta sísmica se activará:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 250 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km. El alertamiento no se activa cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.

