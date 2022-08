Reportan la presencia de un tigre de bengala suelto en comunidades de Ahome, Sinaloa

Culiacán.- Los habitantes de la comunidad de Agua Nueva, en el municipio de Ahome, reportaron a las líneas de emergencia la aparición de un tigre de bengala que deambula por zona, por lo que se presume que el felino joven pertenece a una familia de ese sector.

Elementos de la Policía Municipal en compañía de personal de Protección Civil desplegaron un operativo en búsqueda del animal silvestre, cuyas huellas localizadas confirmaron que se trata de un tigre, al parecer joven.

Los vecinos del poblado revelaron que el animal, al parecer domesticado, fue visto cerca de un canal de riego y en una comunidad cercana, por lo que se trata de establecer si este es propiedad de alguna persona y se le haya escapado.

Elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se unieron a su búsqueda para ayudar a su captura y determinar si cuenta con un chip que certifique la identidad de sus posibles dueños.

Mario Cosme Gallardo, coordinador de Protección Civil de Ahome, externó que es muy raro que se hable de un tigre, puesto que esta especie de animal no es nativa del estado, por lo que pudiera haber una confusión.



En el mes de octubre del 2020, en una de las calles del municipio de Guasave, fue captada desde un vehículo en movimiento a una jovencita paseando a su mascota, un joven tigre de bengala, al cual sólo lleva atado a una correa en su cuello.

La persona que grabó la imagen de este singular felino que es paseado por las calles sin pavimentar, el cual viaja en un vehículo con otra persona, intercambia una breve plática con la adolescente que lleva al animal.

El sorprendido conductor de la unidad, en su plática con su acompañante, le dice “mira loco, en Guasave, la gente sale a pasear con un tigre”.

Al emparejarse a la jovencita que lleva con una correa al joven tigre de bengala, en broma le comenta “a ver el perro ese, no come o qué”, a lo que ella le responde no.

En la breve plática, la jovencita le comentó que otro felino más chico está en su casa, por lo que la persona que grabó el video le pregunta por su papá, para ir a visitarlo y tomarse una cerveza con él.

