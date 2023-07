Ciudad Juárez.— Con una cruz morada instalada a unos metros del río Bravo, la señora Norma Laguna busca recordar a su hija Idaly Jauche Laguna, quien desapareció el 23 de febrero de 2010 y fue localizada sin vida el 16 de abril de 2012.

A 13 años de la desaparición de Idaly Jauche y porque cumpliría 33 años este mes, su madre decidió recordarla con esta acción en el río.

“Mientras Dios me dé vida, yo seguiré exigiendo justicia y no repetición”, dice la señora Norma en el lugar donde se instaló la cruz.

De acuerdo con lo que expresó, pese a las búsquedas y manifestaciones que realizan, aún desconoce el porqué se continúan dando casos de desapariciones en Ciudad Juárez, siendo este uno de los motivos que la llevó a instalar la cruz morada en esta zona de la frontera.

“Cada día salen niñas, mujeres desaparecidas y asesinadas, y no entendemos por qué, aun cuando hay una orden de la Corte Interamericana de la no repetición, tal parece que eso no lo pueden cumplir y no sabemos el motivo”, comentó la madre de Idaly.

Aseguró que su hija fue víctima de trata de personas hace 13 años e incluso supo que durante dos años fue vista en bares y centros nocturnos de la zona centro de Juárez.

“Es trata de personas, sí hay eso y no sabemos por qué la autoridad no ha tenido más estrategias o estrategias para poder terminar con esto. No entendemos”, añadió.

La señora Norma fue acompañada por integrantes de la Red Mesa de Mujeres, quienes la apoyaron en la colocación de la cruz morada en solidaridad con las mujeres migrantes desaparecidas y asesinadas en la frontera.

El caso de Idaly

De acuerdo con datos periodísticos de EL UNIVERSAL, Idaly desapareció a la edad de 19 años, cuando acudía al Centro de Reinserción Social (Cereso) a visitar a un hermano de su mamá. La joven regularmente era acompañada de algún familiar, pero ese 23 de febrero de 2010 le tocó ir sola.

Pese a las búsquedas de su madre, familiares y organizaciones civiles como Red Mesa de Mujeres, Idaly fue localizada sin vida el 16 de abril de 2012, junto con los restos de otras jóvenes en el arroyo del Navajo.

A la fecha, la madre de la joven sigue en la lucha por justicia, ya que desea que todos los implicados en el caso del Arroyo del Navajo sean detenidos y sentenciados.



