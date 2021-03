Quintana Roo rechaza despenalizar el aborto

El pleno del Congreso de Quintana desechó, con 7 a favor y 13 en contra, el dictamen aprobado en comisiones, que proponía despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, mediante la reforma al artículo 13 de la Constitución estatal y modificaciones a la Ley de Salud, al Código Civil y a los artículos 92, 93, 94, 96 y 97 del Código Penal.



Las y los 22 diputados que asistieron a la sesión de esta noche, también votaron con 12 votos en contra y ocho a favor, para devolver el dictamen con proyecto de decreto a las comisiones que lo aprobaron horas antes.



Lo que se votó este martes fue la reforma al artículo 13 de la Constitución estatal que actualmente reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, desde el momento de la concepción, hasta su muerte, salvo las excepciones que establezca la ley.

De haberse aprobado la reforma, se reconocería, protegería y garantizaría el derecho a la vida de todo ser humano, salvo en las excepciones marcadas por la ley.



El dictamen también proponía reformar el artículo 92 del Código Penal para definir el aborto como la interrupción del embarazo después de la semana 12 de gestación y no como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo intrauterino", como se establece en la actualidad.

Se incorporaba también el “aborto forzado” y se definía por embarazo a la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el cuerpo de la mujer, por ejemplo: se obligaba al sector salud a que, en caso de que los médicos objetores de conciencia se negaran a practicar un aborto, la institución de salud designara a otro doctor y garantizara el acceso al servicio.



Entre las y los diputados que tuvieron intervenciones y votaron en contra del dictamen figuran Carlos Hernández, del PRI; Kira Iris San, del PAN; Linda Cobos y Reyna Durán, de Morena.



A favor, las y los diputados, Judith Rodríguez, del PVEM; Hernán Villatoro y Ana Pamplona, del Partido del Trabajo (PT); Iris Mora, del PRD y Edgar Gasca, de Morena.



Rodríguez Villanueva anticipó que habrá consecuencias jurídicas derivadas de la determinación tomada por el Congreso, esta noche, mientras que la advertencia de Villatoro, en torno a que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que obligue a la XVI Legislatura a rectificar, no fue escuchada.



Durante sus intervenciones, Kira Iris calificó el aborto como “una puerta falsa” que no resuelve el problema, sino las consecuencias; Carlos Hernández aseveró que estaba cierto que la mayoría de la población estaba en contra del derecho a decidir; Reyna Durán apeló a “ser un poco sentimentales”, porque no podía aprobarse interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación, cuando los “corazoncitos” laten a las cinco semanas.



Durán Ovando fue más allá al cuestionar cómo Quintana Roo iba a replicar la despenalización del aborto aprobada en Oaxaca en 2019, cuando hay quienes ni siquiera conocen aquel estado.



Linda Cobos argumentó que el sistema de salud no está listo, ni en infraestructura, ni económicamente para solventar los servicios de interrupción del embarazo y propuso que mejor se presentara una solicitud de consulta popular para conocer si las mujeres estaban a favor o en contra de la despenalización del aborto.



En contraste, el diputado Edgar Gasca respondió que si los derechos dependieran de consultas, encuestas y del gusto de las mayorías, “las minorías no tendrían ningún derecho”.



Afirmó que las creencias religiosas y morales no deberían limitar los derechos de las mujeres; subrayó que “nadie va por la vida feliz, a interrumpir su embarazo” y reconoció que es una decisión dificil y dolorosa para las mujeres.



Al pronunciarse a favor del derecho a decidir, invocó el resultado de los seis foros organizados con especialistas, autoridades y sociedad civil, para tener mejores elementos de decisión y expresó que se resistía a que en pleno Siglo XXI se obligase a las niñas, adolescentes y mujeres a maternar forzadamente.



La diputada Iris Mora condenó la “doble moral” y respaldó lo expresado por Gasca, en torno a que el gobierno de Quintana Roo no garantiza el derecho a la Salud; aclaró que la discusión no estribaba en “si laten corazones”, ni debía centrarse en lo religioso; lamentó que se hubiese hecho un “circo” del tema y convocó a dejar de tragar pan, en alusión al partido Acción Nacional.



cev