Miriam Nohemí Ríos Ríos era una mujer trans de 38 años de edad; activista y coordinadora del colectivo LGBTTyMás “Respeto e Igualdad de Género A.C.“.

Además era la comisionada municipal de Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán.

Antonio Carreño Sosa, dirigente estatal de MC en Michoacán, describió a Miriam Ríos, como una mujer trans, activista y defensora de causas sociales, que se afilió a Movimiento Ciudadano desde el año 2020.

Explicó que Ríos Ríos, participó como candidata a regidora en la elección del 2021 “y que ha caminado junto con Movimiento Ciudadano en la búsqueda de la defensa de las causas sociales“.

Confirmó que Miriam Nohemí se dedicaba al comercio y por su labor con la población, era un referente social y político en su municipio.

“Y no porque estuviera en Movimiento Ciudadano o haya estado en otros partidos políticos, sino porque buscaba aportar a las causas justas de la sociedad“.

Expuso que Ríos Ríos se sumó de lleno a MC en el proceso electoral del año 2021 y después de la elección, asumió la dirección del Comité Municipal de Movimiento Ciudadano en Jacona.

“Era una mujer excepcional en todos los sentidos y en ese sentido al trabajo que hacía, porque si bien no contaba con los grandes capitales económicos, siempre buscaba como aportar a los proyectos, como organizar reuniones y tenía la camiseta bien puesta de un proyecto para hacer política de una manera diferente de ciudadanas y ciudadanos“, insistió.

Además que a la par, sostuvo, era defensora de las causas de la comunidad LGBTTYQ+ y que siempre tenía un pensamiento positivo y una sonrisa, para sus compañeras del colectivo y para los integrantes de la familia naranja en todo el país.

Carreño Sosa, enfatizó que el crimen de su lideresa, “es un hecho atroz que se suma a las estadísticas negras de violencia en el estado, más en una zona complicada, como es la Metropolitana de Zamora-Jacona“.

A pregunta expresa, el dirigente estatal emecista indicó que no tienen conocimiento de que la activista hubiera recibido amenazas.

“Ella nunca me lo comentó. Yo la vi el lunes de esta semana que acompañó el registro de nuestro precandidato a la presidencia municipal de Jacona y no me comentó que tuviera algún tema de seguridad “, reiteró.









