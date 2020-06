Que AMLO vaya con Trump porque eso le va a abrir su visión, dice “El Bronco”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, consideró que es muy bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador vaya a Estados Unidos a reunirse con el mandatario estadounidense Donald Trump.



“Es bueno que el presidente vaya a Estados Unidos, porque eso le va a abrir su visión, que desafortunadamente no tiene en este momento”, expresó “El Bronco”.



Consideró que la generación de empleos en Estados Unidos se da con un subsidio enorme del gobierno del presidente Trump, “que está utilizando casi el 30% del PIB de su país para subsidiar a las empresas generadoras de empleo, no así en México”.

En su participación en Tampico, en la Alianza Federalista de 9 Estados de la República, Jaime Rodríguez dijo que el Tratado de Libre Comercio le ofrece a México esa posibilidad.



“Ojalá el presidente tome esa visión que necesita. Y desde el punto de vista mío, ojalá y el presidente Trump lo ponga en esa visión”, refirió.



Rodríguez Calderón mencionó que es importante homologar todas las condiciones porque los estados las tienen de forma extraordinaria en el Tratado, “sobretodo en las condiciones que vamos a tener en el tema de agroindustria, en el tema de logística, inclusive en condiciones de fabricación de artículos que para Estados Unidos son fundamentales”.



Dijo que la pandemia por Covid-19 los ha puesto en esa condición que deben aprovechar. “Somos un Estado Mexicano con enorme oportunidades de productividad y tenemos que aprovechar”, refirió.



Aquí en Tampico, edición 14 de la Reunión Interestatal #COVID19.

Reafirmando nuestra Alianza Federalista para proteger la salud de nuestros pueblos y seguir la ruta para reactivar la economía y empleos de nuestras familias.

Bienvenido el Gobernador de Chihuahua @Javier_Corral pic.twitter.com/UUA1HQPAMr — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) June 26, 2020



Por su lado, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, recordó que el escenario político electoral de los Estados Unidos se ve muy complicado por diversos factores de todo tipo.



Mencionó que analistas estadounidense y de México han advertido que la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador puede tomarse como una interferencia, “por lo que México debe dejar en claro su neutralidad y además, que no juega en ningún rol en esa competencia política, que nos es totalmente ajena”.



También se refirió a las oportunidades de intercambio de puntos de vista sobre la inversión extranjera y que se pongan sobre la mesa los proyectos de energía a los que México en su momento se comprometió.



“Creo que este diálogo directo entre el presidente Trump y el presidente de México podría ser muy productivo si se aprovecha para aclarar qué sí y qué no pueden esperar los inversionistas en este sector que he mencionado”, advirtió Riquelme.

