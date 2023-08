Padres de familia e integrantes del Frente Nacional por la Familia se manifestaron en contra de los libros de texto durante la sesión solemne del Congreso de Veracruz para la entrega de la medalla “Heberto Castillo Martínez” 2023.

Cuando el gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez emitía su discurso oficial, un grupo de personas protestó y con pancartas improvisadas rechazó los libros de texto gratuitos.

"Educación Sí Ideología No Mentiras No" y "Educación Laica Ideología no", se leía en los folders que usaron para protestar en el recinto legislativo, el cual cuenta con fuertes medidas de seguridad que impiden el ingreso de cualquier persona.

Lee también A menos de 72 horas del regreso a clases, piden no distribuir libros de texto y utilizar los del curso anterior en Yucatán

Los inconformes denunciaron el adoctrinamiento en los libros, errores ortográficos, hipersexualización en los contenidos de los libros que se entregan a las infancias.

Días previos, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), celebró en Veracruz la resolución que dictó la jueza Yadira Medina para ordenar que en tanto no resuelva la posible ilegalidad en la que fueron hechos los libros de texto gratuito se utilicen los elaborados con los programas educativos del ciclo escolar 2022 - 2023.

Sesión solemne del Congreso de Veracruz para la entrega de la medalla “Heberto Castillo Martínez” 2023. Foto: Especial















Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

afcl