Pachuca.— En el año 2000 organizaciones ambientalistas advertían que Hidalgo contaría con agua sólo hasta 2020, pero el destino alcanzó a esta entidad.

Ahora para que Pachuca y otras 15 demarcaciones puedan contar con un suministro regular, se requiere de la extracción de 2 mil 400 litros por segundo y apenas se logran mil 700 y con un manto freático Pachuca-Cuautitlán explotado mayormente por la Ciudad y el Estado de México; este 2024 se advierte sumamente difícil, además de que el estiaje se ha incrementado en los últimos cuatro años.

El monitoreo mensual de sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que de los 84 municipios de esta entidad, 15 reportaron sequía excepcional, 28 extrema, 23 severa y 18 moderada.

Sumado a esto, las presas apenas alcanzan 66% global de almacenamiento o mínimos, como el caso de la Requena, en Tepeji del Río, con apenas 15%, así como una decena de canales a punto de perderse y lagunas como Metztitlán y Estanzuela, prácticamente desaparecidas, además de un proyecto de mayor extracción de agua de Zimapán para el acueducto tres de Querétaro.

El director de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim), Juan Evel Chávez Trovamala, señaló que el gobierno de Hidalgo busca anticiparse a paliar la falta de agua sobre todo en la ciudad capital y se espera en los próximos meses el arranque de seis nuevos pozos.

Sin embargo, especificó que algunos han tenido que perforarse hasta 450 metros para extraer el agua, a diferencia de años anteriores que sólo se requerían 150 metros de perforación, este es el grado de daño a los mantos freáticos.

Evel Chávez explicó que la Caasim (dependiente de la Conagua) atiende 15 municipios: Pachuca, Mineral de la Reforma, Zempoala, Zapotlán, Epazoyucan, Mineral del Monte, Singuilucan, San Agustín Tlaxiaca, El Arenal, Tlanalapa, Tepeapulco, Mineral del Chico, Villa de Tezontepec, Tolcayuca y Tizayuca, de los cuales los más afectados son los tres primeros.

A inicios de la administración del actual gobierno, indicó, se tenían 150 colonias en foco rojo, las cuales se han logrado atender y si bien no se tiene en la totalidad las condiciones de suministro adecuado, ya que en una decena de estas no se cuenta con el servicio regular o tandeo, la situación se mantiene difícil, pero no crítica.

“No quiere decir que no va a ser complicado, evidentemente va a ser un año y unos meses complicados”, aseveró.

Explicó que actualmente el organismo operador del agua cuenta con 57 pozos, además de los seis que entrarán en funcionamiento en febrero y marzo, también se construyen otros dos para atender a 260 mil 232 contratos de usuarios.

Para tener una idea de lo que sucede en estas demarcaciones, explicó que en 1999 se tenían 155 mil 866, tomas de agua y se extraían mil 700 litros por segundo; 13 años después casi se ha duplicado el número de usuarios con 260 mil 232 y se mantiene la misma extracción de líquido, lo que ha originado el déficit.

Juan Evel Chávez refirió que no sólo es el problema de la escasez de lluvia y la falta de recarga de los mantos freáticos, sino que también se suman las fugas que el año pasado fueron 12 mil 785 en la capital del estado, además del clandestinaje, con 4 mil 996 tomas que se detectaron, el huachicoleo de agua genera un grave daño, lamenta.

La frivolidad del manejo del agua llegó a tal grado, denunció, que en el caso de la universidad del futbol se habían realizado convenios para que, a cambio del suministro, se ofreciera convivencia con jugadores o entradas gratuitas a los partidos de futbol. “Estos arreglos fueron cancelados y ahora esta institución tiene que pagar al corriente sus recibos”, aclaró.

Una situación similar se registró con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en la que los arreglos del convenio señalaban que se otorgaba el suministro a cambio de algunos cursos, además de que también se le dieron condonaciones. Actualmente, la máxima casa de estudios se encuentra amparada.

Debería de tener prioridad

El presidente de la organización Sociedad Ecologista Hidalguense (Sehi), Marco Antonio Moreno Gaytán, lamentó que no haya una política hídrica adecuada para Hidalgo, pues si bien el manto freático que comparte Hidalgo con la Ciudad de México y el Estado de México (el Pachuca-Cuautitlán), la mayor recarga la hace Hidalgo a través del bosque ubicado en Mineral de El Chico.

Sin embargo, puntualizó, el volumen más grande de líquido lo tienen en aprovechamiento esas dos entidades, lo que ocasiona que el agua que debe de corresponder a esta entidad se explote en otros lugares.

Lamentó que no se comprenda el tema del agua; tan es así que por la parte de Zimapán, Querétaro extrae millones de litros de agua y esa región hidalguense carece de líquido, debido a que gran parte de los pozos se encuentran contaminados con arsénico.

Recordó que en la década de los 80 el estado era autosuficiente y contaba con un manto acuífero de Apan al 100% y que significaba una reserva, pero se autorizó la instalación de la cervecera del Grupo Modelo que extrae todo ese líquido.

El estiaje pinta de rojo municipios

La Conagua destacó que en esta entidad el nivel global de almacenamiento de las presas de la Región de Aguas del Valle de México es de apenas 66%.

Embalses como la presa Endhó, que el año pasado registraba 155 mil 440 millones de metros cúbicos para esta fecha, ahora alcanza sólo 146 mil 634 millones de metros cúbicos.

La presa Rojo Gómez, que tenía 37 mil 62 millones, para este 2024 alcanza 30 mil 49; la presa Vicente Aguirre, que se encontraba en 6 mil 680, actualmente se encuentra en ceros.

Otros embalses, como la presa Taximay y Requena (las cuales han tenido una leve recuperación) están en niveles críticos con apenas 24 mil 187 millones de metros cúbicos y 15 mil 414.