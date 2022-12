“Por una severa omisión de cuidados”: autoridades retienen a hijos de Julissa Chuc, rechazan discriminación

Tras la denuncia de discriminación por ser lesbiana que realizó Julissa Chuc Haas contra las autoridades de Yucatán, luego de que le quitaron a sus dos hijos; la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes respondió que los niños le fueron retirados debido al consumo de drogas.

De acuerdo a reportes preliminares Julissa dio a luz y una trabajadora del Hospital General Agustín O’Horán la entrevistó y la discriminó por su orientación sexual por lo que le fue arrebata su recién nacida, sin embargo, cuando la madre intentó recuperar a su bebé, retuvieron también a su hijo de 6 años de edad.

Para aclararlo el periodista Enrique Hernández Alcázar entrevistó a Teresita de Jesús Anguas Zapata, titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán.

“Aquí no estamos ante una madre víctima sino de dos niños que se encuentran en un estado de riesgo, de posible vulneración de derechos por lo que requieren una protección inmediata y temporal”, aseguró Anguas en Así el Weso de WRadio.

La procuradora aseguró que Julissa no cuenta con ningún documento que acredité su parentesco con el menor por lo que están esperando que el Estado de Quintana Roo les proporcione uno.

“El niño de aproximadamente 6 años que no cuenta con ningún documento de identidad, no ha tenido la posibilidad de vacunas, no ha podido ir a la escuela, no hay ningún documento que demuestre el parentesco del niño con Julissa”, afirmó la titular.

Además en la valoración médica realizada al menor, este presentó desnutrición, cicatrices en varias partes del cuerpo por quemaduras, “hay una severa omisión de cuidados”, explicó Anguas.

Aunque Julissa presentó los resultados toxicológicos, estos, dijo la titular, no son fiables debido a que la bebé nació el 26 de octubre y el estudio tiene fecha del 14 de noviembre.

“Julissa confirmó a la Procuraduría que es consumidora activa, que consumió durante su embarazo, que no cuenta con trabajo o vivienda segura”, dijo la procuradora.

Discriminación de la trabajadora social por ser lesbiana

Por otra parte Teresita de Jesús Anguas Zapata, aseguró que no hay ninguna carpeta contra la trabajadora social que entrevistó a Julissa debido a que no hay elementos para comprobar discrimiación por parte de la funcionaria.

¿Qué pasará con los hijos de Julissa?

La procuradora explicó que Julissa no ha perdido los derechos sobre sus hijos, que los visita y que están esperando varios documentos para que ella pueda obtener la guarda definitiva.

“Esta separación es preventiva, Julissa no ha perdido los derechos sobre sus hijos, se está trabajando con el derecho de identidad pero van a seguir bajo el resguardo del estado, mientras la Fiscalía realiza la investigación”, contó la titular.

Mientras tanto Julissa ya eligió el nombre para su bebé.

¿Quién es Julissa Chuc Haas?

Julissa es una mujer que hace trabajos de albañilería y limpia casas para poder mantener al menor. Por un tema de recursos no pudo hacer el trámite ante el Registro Civil.

Trata de personas en DIF de Yucatán

Dariana Quintal Narváez, abogada y representante del Movimiento Yucatán Ya No Más Negocios con Nuestros Hijos realizó un dencia pública en 2020 sobre el modus operandi del gobierno de Yucatán para el tráfico de menores.

Dariana Quintal confesó que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) desde hace varios está ejerciendo tráfico de personas con ciudadanos que son de zonas marginadas, quienes por su situación económica tienen muchas limitaciones y no pueden para contratar a un abogado para poder recuperar a sus hijos.

"El modus operandi es el siguiente: la procuraduría cita a una familia bajo el argumento de que los padres han sido denunciados de manera anónima por maltrato infantil. Cuando están en las oficinas, el personal de la defensa del menor dice que se va a llevar a los infantes a una supuesta área de psicología para investigar la situación, pero cuando trasladan a los niños, las autoridades les dicen a los progenitores que no les van a regresar a sus hijos porque los maltratan", contó en entrevista a la periodista Meme Yamel de La Neta Noticias.



