Por quinto día, hallan cuerpos desmembrados en Zacatecas

Zacatecas.— En medio de la disputa que mantienen en Zacatecas los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), se advierte una nueva ola de violencia en esta entidad que ha dejado, en cinco días, 14 personas asesinadas y mensajes que alertan que Zacatecas “tiene un solo dueño” y “el terror está por comenzar”.

Este martes fue el quinto día consecutivo en que el crimen organizado dejó restos humanos en las calles.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, en la comunidad La India, en el municipio de Pánuco, se encontró el cuerpo de un hombre, quien no había sido identificado, junto a una cartulina con un mensaje alusivo a un grupo delictivo.

El informe diario de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) registra que, desde el viernes 13 de mayo, se han encontrado todos los días cuerpos desmembrados en los municipios de Zacatecas, Fresnillo y Pánuco.

Los hechos que han generado un mayor impacto y terror entre la población son los hallazgos ocurridos en plena capital, ya que los restos humanos se han dejado en bolsas y hieleras tiradas en varias colonias, incluso, una se ubica muy cercana a la zona del Centro Histórico.

En la colonia Colinas del Padre y calles aledañas a esa zona habitacional han ocurrido el mayor número de hallazgos de cuerpos cercenados, pero este lunes, en la zona conocida como la calle de la fayuca, ubicada en la colonia Díaz Ordaz, muy cercana al Centro Histórico, los habitantes amanecieron horrorizados al ver varias bolsas de plástico negras y hieleras blancas que contenían partes de cuerpos, junto a un mensaje de un grupo delincuencial, donde presuntamente se emitía esa nueva advertencia del terror.

Sobre este último hallazgo, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que correspondían a dos víctimas: un hombre y una mujer, quienes hasta ayer permanecían en calidad de no identificados.

Las amenazas

Sobre estos hechos, el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Adolfo Marín Marín, consideró que este tipo de mensajes o letreros sólo buscan generar incertidumbre entre la población y restó importancia al asunto.

“Las narcomantas no es una actitud de preocuparse tanto, porque eso es simplemente una información que ellos [los cárteles] hacen, tratando de hacerse dueños de un lugar, cuando realmente no lo es. Tenemos la certeza de que no es así (...) No existe razón para que coloquen sus mantas. Es una incertidumbre que están tratando de infundir entre la población”, expuso.

Afirmó que, lejos de minimizar las amenazas, hay “resultados” con la captura de los generadores de violencia en la entidad para tratar de “recuperar los espacios que anteriormente estaban perdidos”.

Agregó que en muchos casos “las ejecuciones se cometen fuera del estado” y sólo los tiran en la ciudad, para intimidar.