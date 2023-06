Tlaxcala, Tlax.- Con el pretexto de celebrar el Día del Padre, un centro nocturno de Tlaxcala ofreció la exhibición de más de 110 mujeres, incluso en privado y con promoción de dos por uno, en un local establecido en el municipio de San Pablo del Monte, sobre el denominado corredor de la trata de personas con fines de explotación sexual, en la zona limítrofe con Puebla.

Lo anterior ocurrió el pasado domingo, en el marco de la celebración del Día del Padre, sin que ninguna autoridad se pronunciara en contra o hiciera algo para evitar la cosificación masiva del cuerpo femenino; así lo denunció la activista Yeny Charrez, quien acusó al Gobierno local, que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, de ser permisivo ante la práctica del delito de trata de personas con fines de explotación sexual forzada.

“No es posible que el Gobierno del estado de Tlaxcala siga en esta burbuja, que no es burbuja, es una permisión por parte del gobierno para que se haga este tipo de circunstancias en nuestro estado, porque esta gente opera sabiendo que el gobierno no va a hacer absolutamente nada”, sostuvo.

Esta es la primera vez en la historia de la entidad que un local del sistema proxeneta ofrece la exhibición, con fines de explotación sexual, de más de 100 mujeres como objetos de consumo para los varones.

Yeny Charrez, en calidad de directora del Colectivo Mujeres con Poder, afirmó que es responsabilidad del Estado porque pareciera que un evento de tal magnitud se organiza para exhibir mujeres “con todo y el aval del Gobierno del estado”.

“En un centro nocturno 110 mujeres siendo exhibidas, vendidas, y digo vendidas porque no lo digo yo, sino la información que nos hicieron llegar, habla, en algunos casos hay comentarios como ‘quiero tratar de entender que no’, tratar. Varios comentarios, incluso citan nombres de mujeres, sobre las que preguntan si estarán presentes”, expresó.

Por ejemplo, un usuario de Facebook, solicitó al centro nocturno reclutar mujeres más jóvenes y sacar del espectáculo aquellas que ya han concluido su ciclo en el mercado de la explotación sexual. “Saquen la carne vieja, ya no sirve. Nueva carne recluten. Son los mejores”, escribió el cibernauta entre los comentarios que acompañaron la publicidad previa a la exhibición masiva de mujeres.

La activista expuso que durante las semanas que duró la promoción y publicidad del evento, los posibles clientes expresaron mensajes que dejaban entrever la práctica de trata de mujeres para la explotación sexual forzada.

Por tanto, acentuó que esperaba que alguna autoridad del Gobierno local se pronunciara al respecto, dada la dimensión que representa la exhibición de más de un centenar de mujeres en Tlaxcala, un estado considerado epicentro de la trata de personas para el mercado de la explotación sexual.

Sin embargo, ninguna autoridad expresó algún mensaje al respecto, pese a que existe en la entidad una declaratoria de alerta por violencia de género en agravio de las mujeres y de que el Gobierno de estado recientemente lanzó una campaña de concientización sobre la trata de personas y sus fines para la explotación sexual.

“Desde semanas, no tiene una semana, tienen semanas difundiendo un evento como el más grande de Puebla y Tlaxcala, donde se exhibirán más de 110 cuerpos de mujeres y nadie, absolutamente nadie hace nada, hasta que salen las activistas, hasta que salen los movimientos a decir algo, y, aun así, el gobierno no va a hacer nada porque es incapaz, porque no tiene los pantalones este gobierno para defender a las mujeres”, remarcó.

Charrez calificó como una vergüenza la “permisión” “impune” de un evento para la exhibición masiva de mujeres, por un gobierno representado por mujeres encabezadas por la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros.

El evento tuvo como sede un centro nocturno que opera en el municipio de San Pablo del Monte, asentado sobre la carretera Chiautempan-Puebla, mejor conocida como la Vía Corta y como el corredor de la trata de personas con fines de explotación sexual forzada, en la zona que limita con Puebla.

La activista insistió en que, por acción u omisión, el Gobierno de Tlaxcala es responsable de que estos hechos ocurran, los cuales implican la exhibición y cosificación de las mujeres, así como la vulneración sus derechos al ser víctimas de prácticas de explotación sexual.

Asimismo, conminó a la ciudadanía a reflexionar sobre la explotación sexual y la cosificación de los cuerpos de las mujeres para consumo de los varones, porque sin ese hábito no existiría la demanda de los servicios del mercado sexual.

“Sin consumo, sin aquellos que hacen este tipo de actos, que asisten a estos eventos, sin ellos no existiría este tema, sin trato no hay trata. Reflexionemos, no puede ser posible, no podemos permitir que se sigan cosificando los cuerpos de las mujeres, de las niñas y que sean los mismos padres quienes enseñan a sus hijos a que es normal ir a ver, como carnicería, los cuerpos de las mujeres”, apuntó.

Pese a que la activista denunció públicamente, a través de redes sociales, la exhibición de más de un centenar de mujeres como espectáculo para celebrar el Día del Padre, ninguna autoridad del Gobierno de Tlaxcala emitió un mensaje respecto al tema.

“El gobierno del estado tiene un silencio sepulcral como es su costumbre de no decir absolutamente nada, pero hace unos días el gobierno del estado a estado señalando publicaciones como que si sufres violencia donde debes denunciar que son totalmente una simulación, hablan de ‘di no a la trata’ y este tipo de cosas que son una simulación del combate a la trata en Tlaxcala”, acotó.







