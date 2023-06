Un error humano provocó que un tren de la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara descarrilara y se suspendiera el servicio durante algunas horas; las autoridades reportaron que no se registraron personas lesionadas a causa del incidente.

Los hechos ocurrieron cuando el tren cambió de vías en la estación Periférico Sur para iniciar su recorrido en sentido opuesto.

El jefe de Gabinete del gobierno estatal, Hugo Luna, informó que se aplicaron todos los protocolos de seguridad, tanto de reacción como de control del servicio de la Línea 1.

Señaló que tras una primera valoración todo indica que se trató de un error humano, sin embargo, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trabajará para determinar las causas del incidente y asegurar que el servicio cuente con todas las medidas de seguridad cuando reanude su operación.

“No hay ningún lesionado, no estuvo en riesgo la integridad física de los pasajeros. Quien por alguna razón solicitó revisión médica fue atendido para descartar cualquier situación, pero el parte que me reporta el secretario de salud es que no hay lesionados en este suceso”, mencionó.

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) se encuentra trabajando para solucionar el problema y se informará en qué momento se restablecerá el servicio.

Por ahora se ofrece servicio provisional desde la estación Auditorio hasta Santa Filomena, y de Santa Filomena hacia la estación Santuario Mártires de Cristo Rey.

Además, hay unidades de las rutas alimentadoras del Sitren que ya ofrecen el apoyo para trasladar a los usuarios con un circuito desde la estación Juárez hasta Periférico Sur y viceversa.







