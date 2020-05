Por coronavirus, gobernador de Baja California Sur suspende ciclo escolar

LA PAZ.- El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, anunció esta noche la suspensión del ciclo escolar para el nivel básico y medio superior en la entidad, como medida preventiva ante la epidemia de Covid-19.

A través de sus cuentas en redes sociales, el mandatario expresó que se analizó la información sobre Covid-19 en el Comité Estatal de Seguridad en Salud y con base en ello se determinó:

1) Suspensión del actual ciclo escolar.

2) Elaboración de programa de regularización para concluirlo

Añadió que el ciclo escolar “no se cancela. No se perderá el año escolar”, y sostuvo que se trabajará en alternativas para concluirlo.

Dijo que la educación superior queda pendiente de determinarse, de acuerdo al desarrollo de la pandemia. “Difundiremos detalles”, finalizó el mandatario.

Cabe mencionar que apenas ayer, Mendoza Davis expresó desde su cuenta de Twitter que las clases no se reanundarían el 1 de junio, sino cuando el riesgo lo permitiera.

“Mi prioridad es proteger la salud de todos. La educación ha sido fundamental en mi gobierno. En #BCS las clases volverán cuando el riesgo lo permita. No antes, no después, pero no el 1 de junio. Es momento de prioridades: salud, economía, educación. Seremos Responsables”.

Durante esta noche, las expresiones del mandatario han causado controversia, entre quienes avalan la medida de no regresar a clases y quienes requieren mayor precisión sobre la forma en que se recuperará el ciclo escolar.

Hasta el momento, únicamente se ha informado en "tuits" y publicaciones de Facebook.

Según los datos de la Secretaría de Salud en BCS, la entidad registra un total de 399 casos positivos confirmados a Covid-19, de los cuales suman 25 defunciones, 142 pacientes recuperados y quedan 232 pacientes activos.

