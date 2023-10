Tuxtla Gutiérrez.- Pobladores de la comunidad Besbiljá, en Oxchuc, retuvieron este viernes a seis agentes de la Guardia Nacional (GN) como medida de presión para que el presidente del concejo municipal, Luis Sántiz Gómez, les entregue 15 millones de pesos del presupuesto anual de 295 millones.

Los uniformados federales, una mujer entre ellos, fueron retenidos en el municipio vecino de Ocosingo, con su vehículo y sus armas de cargo.

Enseguida los llevaron a Mesbiljá, donde obligaron al jefe del grupo de los agentes federales a que leyera un documento donde se solicita al subsecretario de gobierno estatal, Jorge Cruz Pineda, continúe la mesa de atención de inmediato para resolver la petición acordada de 15 millones de pesos.

"De lo contrario no habrá salida para del personal de la Guardia Nacional que está resguardado en asamblea comunitaria”, advirtieron.

Destacaron que asumieron esa conducta debido a que el presidente del concejo municipal, Luis Sántiz Gómez, no resuelve ni soluciona los apoyos que pide la comunidad.

El responsable del grupo de agentes de la GN dijo al micrófono y ante decenas de pobladores que constaba que él y el personal a su mando están sanos y no ha habido agresión del personal de la GN contra la comunidad ni de esta contra ellos.

Se busca que haya una mesa de diálogo para una solución de la manera más pacífica posible; "yo no tengo la capacidad de decisión, no puedo tomar decisiones a voz propia, necesitamos que esto no escale un escenario no deseado", expresó.

“El compromiso como retenidos es que no habrá ningún tipo de agresión, asimismo, les pedimos que como comunidad respeten el uniforme que portamos”, afirmó.

Los lugareños de Mesbiljá, que a partir del 29 de agosto bloquean la carretera de San Cristóbal de las Casas-Ocosingo, acusaron que Sántiz Gómez no reparte el presupuesto público de 295 millones de pesos de manera equitativa, ya que nada más beneficia a sus simpatizantes.

El presupuesto, consideraron, debe distribuirse imparcial y equitativo en comunidades y barrios de la cabecera municipal, particularmente Mesbiljá que exige que el presupuesto sea distribuido en efectivo de manera inmediata: 15 mil pesos a cada poblador.

En ese poblado residen cerca de cinco mil personas y los 15 mil pesos que exigen son para 802 jefes de familia.













