Piden a alcaldesa de Acapulco no hablar de la violencia en el puerto

Chilpancingo.- La alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez, reveló que la Mesa para la Paz y el Desarrollo de Guerrero le pidió no hablar sobre la violencia que azota al puerto.

Este lunes, reporteros cuestionaron a la alcaldesa sobre los homicidios cometidos el fin de semana en el puerto. Al respecto la edil se negó a hablar y explicó que en la Mesa para la Paz y el Desarrollo le pidieron no hablar de los homicidios.

“Vengo de la Mesa de Coordinación, ahí se dan los pormenores, y la indicación es no hablar de lo que a mí no me corresponde hablar”, dijo la alcaldesa.

Antes, dijo que la violencia y los homicidios ocurridos en Acapulco son temas que debe investigar la Fiscalía General del Estado (FGE).



“Son temas que finalmente tiene que investigar la Fiscalía, a mí me rebasa, hay temas que no puedo decir”, afirmó.

“La regla es, usted no hable de más, y lo entiendo, porque puedo perjudicar, decir datos que al rato no cuadren en la investigación”, contó.

De acuerdo a datos del gobierno federal durante este año, Acapulco es la quinta ciudad más violenta del país. Y desde hace más de una década atraviesa por un proceso de violencias que ha sido uno de los factores que lo han llevado a su decadencia como destino turístico.

Los otros factores son la corrupción y el abandono institucional como destino turístico.

