Monterrey, NL, 21 de enero- Ataviado con una chamarra color naranja, y calzando tenis “fosfo fosfo”, el gobernador Nuevo León, Samuel García Sepúlveda pidió ayuda a los habitantes del noreste de la ciudad, para que le ayuden a sacar “a las ratas del PRI y el PAN”, de las alcaldías y diputaciones locales en las elecciones del próximo dos de junio.

Al encabezar un acto para presentar 85 nuevas unidades del transporte urbano y regalar tarjetas electrónica con una recarga de 2020 pesos para 15 viajes cada una, el mandatario estatal, se comprometió a resolver tres problemas que, afirmó, de acuerdo a encuestas afectan a la población de la zona de San Bernabé al noroeste de la ciudad (que ha sido tradicional bastión electoral del PRI).

Se trata de la inseguridad, desabasto de agua y mal servicio de transporte público, señaló García Sepúveda. “Hoy queremos darle buenas noticias al norte de Monterrey, estamos en un programa muy ambicioso, queremos que un millón y medio de nuevoleoneses migren del pago en moneda al pargo electrónico”, al usar el transporte público.

Y para incentivar el uso de tarjetas electrónicas, se regalaran los plásticos con 15 viajes gratis cada una. Mencionó que junto con 85 camiones que hoy entraron en operación en dicha sector de la ciudad, más otros dos mil 100 que se habían estado incorporando en lo que va de su gobierno en distintas rutas, “el nuevo Nuevo León les cumple” los usuarios para mejorar el servicio.

Además, comentó que el viernes se aprobó que los cinco mil litros de agua por segundo que aporta el acueducto El Cuchillo II, se va a dividir, usando la mitad “para llenar las presas (La Boca y Cerro Prieto) que estaban vacías- al 16% y 11% de llenado, respectivamente, el 19 de enero, y la otra mitad para que ya no haya cortes de abasto en sector de la ciudad que hoy visitó, y “voy a venir en 15 días para venir a preguntar si ya tienen agua en sus casas”.

El gobernador también ofreció que mejorará la seguridad, en esa zona que registra los índices más alto en todo Nuevo León, debido a que administraciones pasadas dejaron a Monterrey sin policía en ese sector, y en todo el municipio sólo se atiende un tercer del territorio, ante lo cual el gobierno estatal debe mandar elementos de Fuerza Civil que deberían estar blindando las fronteras contra el crimen organizado.

Por eso he pedido que a partir de ya, les vamos a cumplir, ni es fácil ni rápido, para que en los siguientes dos años, Monterrey pueda abarcar el norte y el sur, tener tres pisos de seguridad, la municipal con inteligencia, patrullaje, faltas administrativas y delitos menores; Fuerza Civil que es hoy la mejor policía de México para la segunda etapa que es el choque de reacción y por supuesto un tercer piso que es la Guardia Nacional y el Ejército para cuando ya tenemos eventos grandotes, dijo García Sepúlveda.



Seguridad, agua y movilidad es lo que quiere Monterrey así como Nuevo León y se los vamos a cumplir, comentó Samuel. “En transporte ya cumplimos ahí estaba el PRIAN chingue y chingue, son de mentiras no hay contratos, no van a llegar de China, pues vengan a subirse cabrones, porque ya llegaron dos mil 200 camiones, aunque no les guste, aquí están para la gente de Nuevo León”.

Y lo mismo con el agua, “ahí están todos los días, va a haber crisis, pónganse a jalar, no hacen nada más que estorbar, ya este año terminamos El Cuchillo II y vamos a terminar la presa Libertad para que no vuelva a haber cortes de agua en Nuevo León, le pese al PRIAN o quien le pese”.

Expuso el gobernador, “fíjense, lo idiotas que tienen que estar, que vandalizan los camiones nuevos con el único afán de que tengamos que sacarlos de circulación para arreglar el vidrio, es tanta la envidia que los cristelean los cabrones para sacarlos de circulación. hoy les digo no se van a salir con la suya, tenemos refacciones de a madre, no van a sacar ni un camión, y los vamos a agarrar y a meter a la cárcel porque ya Nuevo León no quiere saber nada del PRI y del PAN, vamos a sacar a la vieja política este verano ¿Me ayudan? ¿amarrao?”

Prosiguió, “ya me prendí, chingao, fijense, hagan una reflexión, llevamos dos años en el gobierno ya no hay moches, somos incorruptibles, estamos arreglando el agua, la seguridad, los camiones” y vienen diversos proyectos de obra, “todo eso con los diputados del PRI y PAN en contra, imagínense cuando sean nuestros amigos los diputados, no nos va a parar nadie”.

Señaló que priistas y panistas “todos los días estorbando, todos los días fastidiando, no han sacado una ley en dos años los flojos, pero cobran 200 mil mensuales, chingados bonos, gestoría, asistentes y se suman como medio millón al mes”.

Fue ahí donde convocó a votar en su contra: “Yo les pido que si queremos este nuevo Nuevo León más fuerte y más imparable e invencible, tenemos que sacar a las ratas del PRI y del PAN de una vez por todas del Congreso y del Poder Judicial, que no ayudan que nos estorban”

Recalcó, “cuatro meses les quedan y vámonos. Nuevo León no tiene por qué andar aguantando ahí zopilotes… puro fosfo fosfo, les pido su ayuda, quedan cuatro meses, yo estoy convencido y le apuesto al PRIAN lo que quiera, que los vamos a sacar ya de todo el gobierno para tener gobiernos eficientes, ciudadanos que piensen en la gente de Nuevo León y no en sus jefes , en sus cuotas, en notarías, y en ver qué robo. Nuevo León está a la altura del mundo para salir adelante, no son bienvenidos ni caben en este proyecto esas ratas corruptas del PRI y del PAN”, concluyó.