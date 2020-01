Paridad sin simulación... ¡y sin esposas!

Nos platican que en Baja California Sur quien levantó ámpula es la presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Rebeca Barrera Amador, quien advirtió que el organismo vigilará que los partidos no simulen y cumplan con el principio de paridad, además de que no lleven a mujeres a distritos locales poco competitivos (o perdedores, como dirían algunos). Tras las declaraciones, nos dicen que a quienes les cayó duro la pedrada fue a algunos panistas y priistas, ya que en 2015 fueron obligados a sustituir dos candidatos a alcaldías para cumplir con la paridad, pero “resolvieron” ¡postulando a sus esposas!. Por ello, nos explican, colectivos feministas advierten que el machismo en los partidos será un fuerte reto con el que le tocará lidiar a doña Rebeca. ¡Qué paquete!

¿Nuevo rector de la UJAT amigo del góber?

Hoy, nos dicen, la Junta de Gobierno de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco elegirá nuevo rector. De los tres aspirantes que presentarán su plan de trabajo, nos revelan que las apuestas se inclinan por el notario público Guillermo Narváez Osorio, no sólo por su experiencia y conocimientos, sino porque muy seguro de su decisión renunció a la Secretaría de Educación estatal para buscar este cargo y, sobre todo, porque es amigo personal del gobernador Adán López Hernández (Morena). Ya veremos, nos dicen, si a don Memo le alcanza con su amistad o se repite la historia de hace ocho años, cuando este órgano universitario le dio un “no” al entonces gobernador, Andrés Granier (PRD), y decidió no ceder la universidad a su candidato Rodolfo Campos.

Tía Tatis confunde a Mia Khalifa con #OrgulloMexicano

Nos cuentan que la diputada federal por Morena Tatiana Clouthier cayó redondita en una broma de quienes pidieron hacer viral una fotografía de la exactriz porno Mia Khalifa, bajo el alegato de que se trataba de la joven Miranda García, originaria de Oaxaca, estudiante del Instituto Politécnico Nacional y ganadora de una competencia internacional. La llamada tía Tatis, quien es de las favoritas para ir por la gubernatura de Nuevo León en 2021, nos dicen, retuiteó el mensaje y su desliz fue aprovechado por el secretario general nacional de MC, Jorge Álvarez Maynez, quien le mandó a decir: “Ya sé que no es novedad que compartas notas falsas, pero no está de más decírtelo”. Tras el incidente, nos señalan que Clouthier reconoció su desliz y señaló con gracia: “Me detuve a pedirle a la Virgen que me perdone por caer, sobre todo por promover porno”. Esta, nos recuerdan, no es la primera vez que alguien pica el mismo anzuelo, pues en 2018 el canciller Marcelo Ebrard también difundió la historia de “Miranda García”.

Blanquiazules ya quieren gubernatura

No habían pasado ni 48 horas de que el senador Gustavo Madero (PAN) había dicho que sí quiere ser gobernador de Chihuahua, pero que no había urgencia de “humo blanco”, cuando su correligionaria María Eugenia Campos dijo que ella también va y chin-chin el que se raje. “Si quieren ser gobernadores, pues quieren ser gobernadores y nos vemos hasta la final”, afirmó, por aquello de que luego se candidatean para negociar otras posiciones. Lo cierto, nos señalan, es que la alcaldesa aseguró que va a trabajar mucho para ganarse a los chihuahuenses... aunque acto seguido pidió autorización para ausentarse siete días por motivos personales. ¡Qué tal!