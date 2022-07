Papás reclaman por vacunas Covid caducas para niños en Oaxaca; Gobierno responde que aún tienen vida útil

Juchitán de Zaragoza.- Padres de familia del puerto de Salina Cruz y otras sedes donde se aplica la vacuna contra Covid-19 a niñas y niños de 5 a 11 años en el Istmo de Tehuantepec expresaron su molestia luego de que se diera a conocer que el biológico Pfizer caducó en junio pasado, pero que puede ser utilizado hasta septiembre próximo como parte de su “vida útil ampliada”.

La polémica se desató luego de la circulación de un documento oficial, emitido con fecha del 24 de junio por parte de la Secretaría de Salud federal y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), dirigido a los coordinadores estatales de las Brigadas Especiales Correcaminos. El documento explica que el biológico tiene una caducidad hasta el término del mes de junio de 2022, pero con una ampliación de la “vida útil” hasta el mes de septiembre.



Según el documento, se trata del lote FT3002 de la vacuna Pfizer BioNTech, en su presentación pediátrica, de 5 a 11 años, el cual fue destinado a la región del Istmo de Tehuantepec.

Ante ello, la Jurisdicción Sanitaria número 2 de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informó que la ampliación es segura y está avalada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); no obstante, la información causó desconcierto en muchos padres de familias, quienes decidieron no arriesgar la seguridad de sus hijos y abandonaron las filas de formación en los módulos de vacunación de Salina Cruz y Juchitán, sedes que registraron grandes participaciones.

Sobre esta información, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2, Ignacio Zarate Blas, informó que la vacuna que se está aplicando no sólo en la región, sino en todo el estado, tiene una fecha de manufactura de enero del 2022 y una utilidad de nueve meses, es decir que se puede utilizar hasta el 30 de septiembre del 2022; no obstante, señaló que la decisión de aplicarla o no es de los padres de familia.

"Es responsabilidad de cada padre si vacuna o no a su niño; sin embargo, la garantía que da la Secretaría de Salud y la Cofepris es de poder utilizarlo hasta el 30 de septiembre", expuso el funcionario.



Este día comenzó la aplicación de la vacuna en la región del Istmo de Tehuantepec con 7 mil 22 biológicos para niños de 5 a 11 años y 15 mil para adolescentes de 12 a 17 años, en total se aplicarán durante dos días 22 mil 220 vacunas en las tres sedes de la Secretaría de Salud.

Fue tanta la demanda de vacunas que éstas se acabaron en los módulos antes del mediodía, lo que causó molestia a miles de padres de familia que se quedaron sin la aplicación. Muchos padres se formaron desde la noche del día de ayer para ser de los primeros en vacunar a sus hijos.

