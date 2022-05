Papá de Yolanda duda que mujer de los videos sea su hija

Monterrey, NL, 2 de mayo- La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra Mujeres, dio a conocer cuatro videos donde supuestamente aparece Yolanda Martínez Cadena, caminando por calles de la colonia, Constituyentes de Querétaro en el municipio de San Nicolás de los Garza, el día de su desaparición, el pasado 31 de marzo.

La divulgación de los videos durante una conferencia de prensa que ofreció la titular de dicha unidad de investigación, Griselda Núñez Espinoza, molestó a Gerardo Martínez, padre de la joven de 26 años de edad, pues afirmó que no se los mostraron antes de hacerlos públicos.

Aunque en principio comentó ante representantes de algunos medios que al parecer no era su hija, posteriormente señaló que la verdad no había observado bien los videos. “Estaba almorzando, y vi que los pasó la Fiscalía (durante la conferencia de prensa), yo dije, ah chingado, hasta me saqué de onda, a mí no me los enseñaron, y fui en la mañana, no me dijeron de esos videos”.

Y aunque fuera su hija, la que se observa, agregó, “de nada sirve, hombre, porque son atrasados (de momentos previos a su desaparición el 31 de marzo); a lo mejor los quieren presentar como avances, pero si son videos pa’ atrás”, dijo el señor Gerardo.

Admitió, “no me he fijado bien si es Yolanda, más bien dicho, yo me molesté y no quiero verlos, porque tendría que verlos acá detenidamente en mi estudio, o que me los muestren en la Fiscalía en una pantalla gigante, con acercamiento”.

Pero eso sería mañana, “porque ya ando muy alejado de ahí, no me van a atender ahorita, si me van a citar otra vez a las nueve de la mañana, como hoy, pues qué más hago.

La verdad no puedo decir si es o no es ella, necesito checarlos bien. Los quiero ver mañana, hasta que me tranquilice, declaró.

Comentó que este lunes llegó a la Fiscalía a las 9:30 a.m y lo atendieron faltando diez minutos para las 10. Finalmente expresó que si le hubieran mostrado los videos antes de divulgarlos públicamente, evitarían que los desmienta, si al revisarlos bien, observa que no es su hija. “Nos quieren ver la cara de no sé qué, necesito verlos bien y hablar con la fiscalía otra vez”, concluyó el padre de Yolanda.

En conferencia de prensa la fiscal especializada en Feminicidios, Griselda Núñez Espinoza, mostró cuatro fragmentos de videos del 31 de marzo, a fin de que la ciudadanía colabore para la localización de la joven de 26 años de edad.

“Son imágenes, no hay ningún tipo de interpretación en ellas, solamente pedimos que, de manera muy concreta observen sus características físicas que nos permitan determinar si la puedes ver caminando en casa, o estando en tu casa y caminando o en diferentes lugares y espacios públicos, para que todas y todos podamos hacer una búsqueda en conjunto para su localización”, expresó la fiscal.

Señaló Núñez Espinoza que será parte de la investigación encontrar las razones por las cuales no hay hasta el momento ningún otro dato de información respecto a Yolanda.

Admitió hay que hacer una profunda investigación para poder entender si en algún otro momento del trayecto, hacia los lugares a donde supuestamente acudió a entregar solicitudes de trabajo, o de regreso a su casa en Juarez, sucedieron circunstancias por las cuales ocurrió su desaparición.

Los videos mostrados, señaló, son de momentos previo a su desaparición, cuando Yolanda caminaba por calles de la colonia Constituyentes de Queretaro en San Nicolás. “Estamos en esos recorridos para recabar otros tantos videos", que ayuden a su localización.