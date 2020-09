Ofician primera misa tras 6 meses de cierre por pandemia de Covid en Catedral de Hermosillo

Con una serie de restricciones sanitarias, la feligresía católica de Hermosillo este domingo recibió su primera misa, tras seis meses de haber sido suspendidas a causa de la pandemia por Covid-19.

La Arquidiócesis de Hermosillo convocó a la grey a respetar la sana distancia y permitir que se le tome la temperatura antes de entrar.

A partir del lunes 10 de agosto, con una serie de restricciones y protocolos sanitarios, en Sonora se reabrieron las puertas de los templos católicos para actividades religiosas que no implicaron la celebración de misas.

En la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción, los fieles deben pasar al templo pisando un tapete sanitizante, llevar su propio gel, usar cubrebocas y respetar la distancia marcada en las bancas.

En la homilía dominical de este 20 de septiembre los feligreses tomaron la hostia del copón como medidas protocolarias de salud por parte de la iglesia.



Si no nos cuidamos, regresaremos a semáforo rojo: Secretario de Salud.

Al salir de casa no debemos olvidar las medidas de higiene y seguir actuando como si el semáforo epidemiológico estuviera en rojo, ya que hasta el momento las únicas medidas para hacer frente al Covid-19 son el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y el lavado de manos, destacó Enrique Clausen Iberri.

"Hasta el día de hoy la única vacuna es el distanciamiento social y como medidas extras está el lavado frecuente de manos, el uso correcto del cubrebocas y guardar nuestra sana distancia. Si no te cuidas te conviertes en cómplice del Covid-19, porque le estás ayudando al virus a que se propague y que tengamos que regresar al semáforo rojo", indicó el secretario de Salud.

Clausen Iberri comentó que si se sigue actuando como si no pasara nada, la ocupación hospitalaria pudiera crecer rápidamente y escasear nuevamente los insumos para hacer frente al Covid-19.

"Me gusta verlos en redes, pero me agüita verlos en los festejos, porque muchos que anduvieron festejando hace meses, hoy ya no están”.

Hoy nuevamente les pido que apliquemos la regla de tres y que solamente salgamos a lo esencial, que pensemos más de dos veces para recibir una visita, que practiquemos deporte al aire libre y no en espacios cerrados, que evitemos los festejos", señaló.

En Sonora se han registrado 31 mil 790 casos de coronavirus de los cuales 2 mil 820 personas; 549 casos son pediátricos.

