Cuernavaca.- El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo rechazó las acusaciones de un presunto desfalco superior a los 3 mil millones de pesos durante su administración, y pidió no sea comparado con el exgobernador del PRD, Graco Ramírez Garrido Abreu.

El que nada debe nada teme, dijo el mandatario estatal, y subrayó: “yo no soy Graco (Ramírez), ella (Lucía Meza) es amiga de Graco, quien desfalcó mucho al estado. Mi conciencia está tranquila, no tengo nada que esconder”, respondió Blanco Bravo.

El martes, la senadora Lucía Meza Guzmán, precandidata al gobierno del estado por el PRI-PRD-PAN, acusó a la actual administración morelense de cometer desfalco por más de tres mil 194 millones de pesos, de acuerdo a la fiscalización de las cuentas públicas del 2019 al 2022, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Frente a esta acusación, el gobernador previó una guerra sucia en su contra de parte del Frente Opositor en Morelos “pero esos partidos ya están muertos, están desesperados”, consideró Blanco Bravo.

“Que me investiguen, imagínate con 3 mil millones yo ya no estuviera aquí, ya me hubiera ido del país; esta señora (Lucía Meza) lo que busca es que le de publicidad gratis y no le voy a dar mucha importancia, si tiene pruebas que las saquen, pero no es así, entiendo que viene una guerra sucia”, dijo.

Luego de asistir a la inauguración de la V Cumbre de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), el gobernador insistió en que la oposición política buscará sacar más cosas falsas sin fundamentos y sin pruebas para tratar de afectar el trabajo que realizó durante su gestión en los 36 municipios de Morelos.

“Esta señora (Lucía Meza) primero hablaba bien de Morena, luego defiende al exgobernador y ahora pura falsedad, no voy a caer en su juego; por cierto si quiere hacerse publicidad que venga y que se tome un foto conmigo, yo con mucho gusto me la tomo, pero no voy a caer en su juego; esa señora si tiene investigaciones en su contra”, señaló.









