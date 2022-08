“No se lo merecen”: Diputada de Jalisco cuestiona a sus compañeros por quererse aumentar el sueldo

Ante la posibilidad de que los diputados de Jalisco se aumenten el hasta en 38%, llegando así a recibir 151 mil pesos mensuales, la legisladora de Hagamos, Mara Robles, criticó la medida que la mayoría de sus compañeros están impulsando y en tribuna les recordó por qué no merecen este incremento.

En la Junta de Coordinación Política se tomó la decisión de incrementar los sueldos de los legisladores con el argumento de que ganan lo mismo desde hace una década, 109 mil pesos al mes, por lo que se planteó que se hiciera un ajuste de 9%, sin embargo, Robles denunció que sus compañeros quieren que su salario llegue hasta los 151 mil pesos mensuales, que representa un incremento de 38%.

Durante su participación en tribuna, la legisladora cuestionó a sus compañeros, pues recordó que en teoría los ingresos de los legisladores garantizan su dignidad, independencia y capacidad, pero en el caso de la actual legislatura eso no está ocurriendo.



“¿En qué momento los salarios de los diputados se volvieron insultantes para la mayoría de la gente? ¿Cuándo se corrompieron?”, señaló y preguntó a sus compañeros qué creen que pensaría la mayoría de los mexicanos que no gana más de tres salarios mínimos al mes si prosperara la propuesta de incrementarse el salario.

“¿Si el aumento salarial dependiera de su dignidad, de su capacidad y de su independencia, ustedes creen que la mayoría lo merezca?", dijo Robles y recordó una serie de decisiones polémicas y hasta irregulares tomadas por esta legislatura, como la reciente elección de la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien era inelegible de acuerdo a la misma convocatoria emitida por el Congreso.

“Porque han endeudado a los jaliscienses con más de 22 mil millones de pesos, ustedes no; porque cambiaron la ley para beneficiar a la empresa que va a ganar la licitación de la Línea 4 (del Tren Ligero), ustedes no; porque no hicieron nada contra el feminicidio afuera de Casa Jalisco, ustedes no; porque quieren culpar de su propia muerte a Luz Raquel, ustedes no; porque no protestan para que venga a comparecer el fiscal, ustedes no”, dijo.

NO al aumento salarial que proponen mis compañeros diputados. Es muy claro, no se lo merecen, porque no trabajan por quienes nos eligieron sino para los intereses del inquilino de Casa Jalisco.#UstedesNo Aquí mi postura al respecto pic.twitter.com/cOPFhPYAM3 — Mara Robles (@MaraRoblesV) August 18, 2022



afcl