Una mujer denunció en sus redes sociales que fue víctima de acoso sexual ya que un hombre la siguió y fotografío debajo de su vestido antes y después de entrar a la presidencial municipal de Celaya, Guanajuato.

De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado 9 de agosto, cuando la joven señaló que una persona le advirtió de que un sujeto le había tomado fotos por debajo de su vestido.

“El día de hoy en presidencia municipal en Celaya, Guanajuato un hombre me venía siguiendo y tomó fotografías debajo de mi vestido en múltiples ocasiones. No lo había notado hasta que alguien se percató me informó y corrí a perseguirlo con otras personas que me ayudaron, no logré detenerlo, se escapó”.

En los videos que compartió la mujer, se observa que un hombre de lentes, sudadera azul y pantalón de mezclilla, presuntamente la sigue desde antes de entrar al Palacio Municipal de Celaya.

También se observa que el sujeto va detrás de la joven cuando sube las escaleras en dos puntos diferentes. En una de las tomas, el sujeto aparentemente habla por telefefono, pero en cuanto la mujer lo rebasa, éste se coloca detrás de ella y al parecer coloca el celular debajo del vestido.



La mujer señala que gracias a videos de seguridad del municipio detectó que el sujeto la siguió por varias zonas del palacio municipal.

“Se ve demasiado explícito el cómo me toma múltiples fotografías. Ya hice la denuncia pero no quiero que esto quede como una simple denuncia más”.

Tras pedir ayuda y hacer la denuncia correspondiente, expresó en sus redes que se siente “enojada, decepcionada y cansada de ser mujer”.

“Ayúdenme a encontrar a este DEPRAVADO en presidencia en CELAYA GTO”.

No sería la primera vez

Un día después de la denuncia, la joven posteó que al parecer, no es la primera vez que el sujeto acosa y fotografía a mujeres dentro del municipio y comparte el material en grupos de redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades del municipio o del estado, no se han pronunciado al respecto pese a que los hechos ocurrieron dentro de una de sus instalaciones.

