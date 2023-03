Ciudad Juárez.- Esta mañana se informó de la muerte de otro migrante más tras el incendio del pasado lunes en el Instituto Nacional de Migración (INM) por lo cual la cifra de fallecidos sería de 39 personas y 27 hospitalizados.

Sobre los 27 migrantes lesionados, se informó que continúan recibiendo atención médica hasta la mañana de este miércoles en diversos hospitales estatales y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez, Chihuahua, a dos días del incendio en el Instituto Nacional de Migración (INM).

Heridos son reportados como graves

De acuerdo con información proporcionada a EL UNIVERSAL, en el IMSS había al menos 15 pacientes en los Hospitales General de Zona (HGZ) No. 6, en el General de Zona (HGZ) No. 35, así como en el General Regional (HGR) No. 66.

Durante el martes se atendieron a un total de 16 pacientes que oscilan entre 26 y 33 años de edad, 1 de los cuales fue egresado en el trascurso del día para ser trasladado a un albergue.

Hasta la mañana de hoy la salud de las personas atendidas es de condición delicada y grave, ya que la atención que se otorga es por quemaduras y por intoxicación por monóxido de carbono.

En el Hospital General Regional 66, se encontraban hasta esta mañana hospitalizados 6 pacientes: 2 en la Unidad de Cuidados Intensivos, 3 en el Servicio de Urgencias y 1 en área aislada; el Hospital General de Zona (HGZ) No. 06, permanecen 5 pacientes: 3 en el Servicio de Urgencias, 1 en el área de Choque y otro más en Cuidados Intensivos; el Hospital General de Zona (HGZ) No. 35, se brinda la atención de 4 pacientes, igualmente, todos en el Servicio de Urgencias.

Los demás pacientes están en el Hospital General, Femap e ISSSTE.

Manejo de cifras

Desde el martes, las autoridades han manejado diversas cifras sobre el número de fallecidos en el incendio de la Estancia Migratoria de Ciudad Juarez; en algún momento se llegó a informar oficialmente que eran 40.

Anoche el Instituto Nacional de Migración (INM) ajustó la cifra a 38, por lo que el nuevo deceso, que no ha sido registrado por el INM —quien difunde la información de manera oficial— , subiría el saldo a 39.